Посольство призвало Чехию не политизировать вопрос российской недвижимости
Посольство призвало Чехию не политизировать вопрос российской недвижимости в стране
Посольство РФ в Праге. Архивное фото
ПРАГА, 31 мая - РИА Новости. Чешской стороне стоило бы воздержаться от политизации вопроса о российской недвижимости в республике, провести переговоры на эту тему Россия предложила еще в январе, говорится в комментарии посольства РФ.
Ранее во вторник МИД Чехии сообщил, что посол РФ в республике Александр Змеевский был приглашен в дипведомство по поводу использования недвижимости РФ на территории страны.
"В ходе беседы посла РФ в Чехии Александра Змеевского с замглавы МИД Чехии Мартином Дворжаком чешской стороной была затронута тема о якобы неправомерном использовании недвижимости РФ на территории Чехии. Не можем согласиться с такими утверждениями. Проблематика использования российского недвижимого имущества в Чехии и чешского – в России имеет обоюдный и комплексный характер, на протяжении ряда лет является предметом профессионального диалога в формате профильных двусторонних экспертных консультаций", - говорится в комментарии российского посольства в соцсетях.
Проведение очередного раунда таких переговоров российской стороной было предложено еще в январе этого года, однако реакции Праги на данное предложение до сих пор не последовало, отмечается в комментарии.
"Стоило бы воздержаться от политизации и медиализации этой сферы наших взаимоотношений, вернувшись к зарекомендовавшему себя переговорному процессу", - говорится в комментарии дипмиссии РФ.