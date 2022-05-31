https://ria.ru/20220531/chekhiya-1792066508.html

Посольство призвало Чехию не политизировать вопрос российской недвижимости

Посольство призвало Чехию не политизировать вопрос российской недвижимости - РИА Новости, 31.05.2022

Посольство призвало Чехию не политизировать вопрос российской недвижимости

Чешской стороне стоило бы воздержаться от политизации вопроса о российской недвижимости в республике, провести переговоры на эту тему Россия предложила еще в... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T15:48

2022-05-31T15:48

2022-05-31T15:48

в мире

александр змеевский

россия

чехия

прага

мид чехии

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ПРАГА, 31 мая - РИА Новости. Чешской стороне стоило бы воздержаться от политизации вопроса о российской недвижимости в республике, провести переговоры на эту тему Россия предложила еще в январе, говорится в комментарии посольства РФ.Ранее во вторник МИД Чехии сообщил, что посол РФ в республике Александр Змеевский был приглашен в дипведомство по поводу использования недвижимости РФ на территории страны."В ходе беседы посла РФ в Чехии Александра Змеевского с замглавы МИД Чехии Мартином Дворжаком чешской стороной была затронута тема о якобы неправомерном использовании недвижимости РФ на территории Чехии. Не можем согласиться с такими утверждениями. Проблематика использования российского недвижимого имущества в Чехии и чешского – в России имеет обоюдный и комплексный характер, на протяжении ряда лет является предметом профессионального диалога в формате профильных двусторонних экспертных консультаций", - говорится в комментарии российского посольства в соцсетях.Проведение очередного раунда таких переговоров российской стороной было предложено еще в январе этого года, однако реакции Праги на данное предложение до сих пор не последовало, отмечается в комментарии."Стоило бы воздержаться от политизации и медиализации этой сферы наших взаимоотношений, вернувшись к зарекомендовавшему себя переговорному процессу", - говорится в комментарии дипмиссии РФ.

https://ria.ru/20220529/ukraina-1791561116.html

https://ria.ru/20220529/chekhiya-1791549620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, александр змеевский, россия, чехия, прага, мид чехии