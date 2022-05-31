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Посольство призвало Чехию не политизировать вопрос российской недвижимости - РИА Новости, 31.05.2022
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Посольство призвало Чехию не политизировать вопрос российской недвижимости
Посольство призвало Чехию не политизировать вопрос российской недвижимости - РИА Новости, 31.05.2022
Посольство призвало Чехию не политизировать вопрос российской недвижимости
Чешской стороне стоило бы воздержаться от политизации вопроса о российской недвижимости в республике, провести переговоры на эту тему Россия предложила еще в... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:48
2022-05-31T15:48
в мире
александр змеевский
россия
чехия
прага
мид чехии
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ПРАГА, 31 мая - РИА Новости. Чешской стороне стоило бы воздержаться от политизации вопроса о российской недвижимости в республике, провести переговоры на эту тему Россия предложила еще в январе, говорится в комментарии посольства РФ.Ранее во вторник МИД Чехии сообщил, что посол РФ в республике Александр Змеевский был приглашен в дипведомство по поводу использования недвижимости РФ на территории страны."В ходе беседы посла РФ в Чехии Александра Змеевского с замглавы МИД Чехии Мартином Дворжаком чешской стороной была затронута тема о якобы неправомерном использовании недвижимости РФ на территории Чехии. Не можем согласиться с такими утверждениями. Проблематика использования российского недвижимого имущества в Чехии и чешского – в России имеет обоюдный и комплексный характер, на протяжении ряда лет является предметом профессионального диалога в формате профильных двусторонних экспертных консультаций", - говорится в комментарии российского посольства в соцсетях.Проведение очередного раунда таких переговоров российской стороной было предложено еще в январе этого года, однако реакции Праги на данное предложение до сих пор не последовало, отмечается в комментарии."Стоило бы воздержаться от политизации и медиализации этой сферы наших взаимоотношений, вернувшись к зарекомендовавшему себя переговорному процессу", - говорится в комментарии дипмиссии РФ.
https://ria.ru/20220529/ukraina-1791561116.html
https://ria.ru/20220529/chekhiya-1791549620.html
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в мире, александр змеевский, россия, чехия, прага, мид чехии
15:48 31.05.2022
 
Посольство призвало Чехию не политизировать вопрос российской недвижимости

Посольство призвало Чехию не политизировать вопрос российской недвижимости в стране

© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкПосольство РФ в Праге
Посольство РФ в Праге - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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Посольство РФ в Праге. Архивное фото
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ПРАГА, 31 мая - РИА Новости. Чешской стороне стоило бы воздержаться от политизации вопроса о российской недвижимости в республике, провести переговоры на эту тему Россия предложила еще в январе, говорится в комментарии посольства РФ.
Ранее во вторник МИД Чехии сообщил, что посол РФ в республике Александр Змеевский был приглашен в дипведомство по поводу использования недвижимости РФ на территории страны.
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"В ходе беседы посла РФ в Чехии Александра Змеевского с замглавы МИД Чехии Мартином Дворжаком чешской стороной была затронута тема о якобы неправомерном использовании недвижимости РФ на территории Чехии. Не можем согласиться с такими утверждениями. Проблематика использования российского недвижимого имущества в Чехии и чешского – в России имеет обоюдный и комплексный характер, на протяжении ряда лет является предметом профессионального диалога в формате профильных двусторонних экспертных консультаций", - говорится в комментарии российского посольства в соцсетях.
Проведение очередного раунда таких переговоров российской стороной было предложено еще в январе этого года, однако реакции Праги на данное предложение до сих пор не последовало, отмечается в комментарии.
"Стоило бы воздержаться от политизации и медиализации этой сферы наших взаимоотношений, вернувшись к зарекомендовавшему себя переговорному процессу", - говорится в комментарии дипмиссии РФ.
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