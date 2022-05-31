https://ria.ru/20220531/borzhomi-1791939026.html

Около 800 сотрудников двух заводов "Боржоми" объявили забастовку

Около 800 сотрудников двух заводов "Боржоми" объявили забастовку - РИА Новости, 31.05.2022

Около 800 сотрудников двух заводов "Боржоми" объявили забастовку

Около 800 сотрудников компании по розливу минеральной воды "Боржоми" объявили на двух заводах в Грузии бессрочную забастовку с требованием улучшения условий... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:17

2022-05-31T10:17

2022-05-31T17:20

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ТБИЛИСИ, 31 мая - РИА Новости. Около 800 сотрудников компании по розливу минеральной воды "Боржоми" объявили на двух заводах в Грузии бессрочную забастовку с требованием улучшения условий труда и повышения зарплаты, кадры с места транслирует телекомпания "Формула"."Все сотрудники обоих заводов - около 800 человек - начали забастовку, ожидая ответа от администрации компании. Их требования прежние", - сообщает телекомпания.Ранее "Объединение профсоюзов Грузии" сообщило, что с 31 мая стартует бессрочная забастовка сотрудников компании "Боржоми". Они требуют возвращения на прежние рабочие места 50 незаконно, по их мнению, уволенных коллег, начисления заработной платы, возвращения к прежним условиям труда, увеличения заработной платы на 25%, исключения шантажа, угроз и принуждения путем увольнения и привлечения к ответственности людей, а также заключения коллективного договора.Компания "Боржоми" с 29 апреля приостановила производство на обоих заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Российская "Альфа-Групп" владеет 60% компании IDS Borjomi с 2013 года. Основатель группы Михаил Фридман находится под западными санкциями, 40% IDS Borjomi принадлежат миноритарным акционерам. IDS Borjomi International 19 мая сообщила, что готова безвозмездно передать правительству Грузии контрольный пакет акций фирмы IDS Borjomi Georgia, владеющей заводами "Боржоми" по розливу минеральной воды. Переговоры по передаче акций ведутся до сих пор.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Забастовка работников завода "Боржоми" Сотрудники завода «Боржоми» в Грузии массово вышли на бессрочную забастовку 2022-05-31T10:17 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ids borjomi international, грузия