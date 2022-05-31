https://ria.ru/20220531/borzhomi-1791939026.html
Около 800 сотрудников двух заводов "Боржоми" объявили забастовку
Около 800 сотрудников двух заводов "Боржоми" объявили забастовку - РИА Новости, 31.05.2022
Около 800 сотрудников двух заводов "Боржоми" объявили забастовку
Около 800 сотрудников компании по розливу минеральной воды "Боржоми" объявили на двух заводах в Грузии бессрочную забастовку с требованием улучшения условий... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:17
2022-05-31T10:17
2022-05-31T17:20
в мире
ids borjomi international
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792110323_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_970797a00bf214b4a06e38baab988135.jpg
ТБИЛИСИ, 31 мая - РИА Новости. Около 800 сотрудников компании по розливу минеральной воды "Боржоми" объявили на двух заводах в Грузии бессрочную забастовку с требованием улучшения условий труда и повышения зарплаты, кадры с места транслирует телекомпания "Формула"."Все сотрудники обоих заводов - около 800 человек - начали забастовку, ожидая ответа от администрации компании. Их требования прежние", - сообщает телекомпания.Ранее "Объединение профсоюзов Грузии" сообщило, что с 31 мая стартует бессрочная забастовка сотрудников компании "Боржоми". Они требуют возвращения на прежние рабочие места 50 незаконно, по их мнению, уволенных коллег, начисления заработной платы, возвращения к прежним условиям труда, увеличения заработной платы на 25%, исключения шантажа, угроз и принуждения путем увольнения и привлечения к ответственности людей, а также заключения коллективного договора.Компания "Боржоми" с 29 апреля приостановила производство на обоих заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Российская "Альфа-Групп" владеет 60% компании IDS Borjomi с 2013 года. Основатель группы Михаил Фридман находится под западными санкциями, 40% IDS Borjomi принадлежат миноритарным акционерам. IDS Borjomi International 19 мая сообщила, что готова безвозмездно передать правительству Грузии контрольный пакет акций фирмы IDS Borjomi Georgia, владеющей заводами "Боржоми" по розливу минеральной воды. Переговоры по передаче акций ведутся до сих пор.
https://ria.ru/20220429/borzhomi-1786096271.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792110323_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e7e2629ffed592f2cd1aa8256fb47ee4.jpg
Забастовка работников завода "Боржоми"
Сотрудники завода «Боржоми» в Грузии массово вышли на бессрочную забастовку
2022-05-31T10:17
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ids borjomi international, грузия
10:17 31.05.2022 (обновлено: 17:20 31.05.2022)
Около 800 сотрудников двух заводов "Боржоми" объявили забастовку
Около 800 сотрудников двух заводов "Боржоми" в Грузии объявили бессрочную забастовку
ТБИЛИСИ, 31 мая - РИА Новости. Около 800 сотрудников компании по розливу минеральной воды "Боржоми" объявили на двух заводах в Грузии бессрочную забастовку с требованием улучшения условий труда и повышения зарплаты, кадры с места транслирует телекомпания "Формула".
"Все сотрудники обоих заводов - около 800 человек - начали забастовку, ожидая ответа от администрации компании. Их требования прежние", - сообщает телекомпания.
Ранее "Объединение профсоюзов Грузии" сообщило, что с 31 мая стартует бессрочная забастовка сотрудников компании "Боржоми". Они требуют возвращения на прежние рабочие места 50 незаконно, по их мнению, уволенных коллег, начисления заработной платы, возвращения к прежним условиям труда, увеличения заработной платы на 25%, исключения шантажа, угроз и принуждения путем увольнения и привлечения к ответственности людей, а также заключения коллективного договора.
Компания "Боржоми" с 29 апреля приостановила производство на обоих заводах в Грузии
из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине
. Российская "Альфа-Групп
" владеет 60% компании IDS Borjomi с 2013 года. Основатель группы Михаил Фридман
находится под западными санкциями, 40% IDS Borjomi принадлежат миноритарным акционерам. IDS Borjomi International
19 мая сообщила, что готова безвозмездно передать правительству Грузии контрольный пакет акций фирмы IDS Borjomi Georgia, владеющей заводами "Боржоми" по розливу минеральной воды. Переговоры по передаче акций ведутся до сих пор.