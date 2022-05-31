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Около 800 сотрудников двух заводов "Боржоми" объявили забастовку - РИА Новости, 31.05.2022
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Около 800 сотрудников двух заводов "Боржоми" объявили забастовку
Около 800 сотрудников двух заводов "Боржоми" объявили забастовку - РИА Новости, 31.05.2022
Около 800 сотрудников двух заводов "Боржоми" объявили забастовку
Около 800 сотрудников компании по розливу минеральной воды "Боржоми" объявили на двух заводах в Грузии бессрочную забастовку с требованием улучшения условий... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:17
2022-05-31T17:20
в мире
ids borjomi international
грузия
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ТБИЛИСИ, 31 мая - РИА Новости. Около 800 сотрудников компании по розливу минеральной воды "Боржоми" объявили на двух заводах в Грузии бессрочную забастовку с требованием улучшения условий труда и повышения зарплаты, кадры с места транслирует телекомпания "Формула"."Все сотрудники обоих заводов - около 800 человек - начали забастовку, ожидая ответа от администрации компании. Их требования прежние", - сообщает телекомпания.Ранее "Объединение профсоюзов Грузии" сообщило, что с 31 мая стартует бессрочная забастовка сотрудников компании "Боржоми". Они требуют возвращения на прежние рабочие места 50 незаконно, по их мнению, уволенных коллег, начисления заработной платы, возвращения к прежним условиям труда, увеличения заработной платы на 25%, исключения шантажа, угроз и принуждения путем увольнения и привлечения к ответственности людей, а также заключения коллективного договора.Компания "Боржоми" с 29 апреля приостановила производство на обоих заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Российская "Альфа-Групп" владеет 60% компании IDS Borjomi с 2013 года. Основатель группы Михаил Фридман находится под западными санкциями, 40% IDS Borjomi принадлежат миноритарным акционерам. IDS Borjomi International 19 мая сообщила, что готова безвозмездно передать правительству Грузии контрольный пакет акций фирмы IDS Borjomi Georgia, владеющей заводами "Боржоми" по розливу минеральной воды. Переговоры по передаче акций ведутся до сих пор.
https://ria.ru/20220429/borzhomi-1786096271.html
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Забастовка работников завода "Боржоми"
Сотрудники завода «Боржоми» в Грузии массово вышли на бессрочную забастовку
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в мире, ids borjomi international, грузия
10:17 31.05.2022 (обновлено: 17:20 31.05.2022)
 
Около 800 сотрудников двух заводов "Боржоми" объявили забастовку

Около 800 сотрудников двух заводов "Боржоми" в Грузии объявили бессрочную забастовку

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 31 мая - РИА Новости. Около 800 сотрудников компании по розливу минеральной воды "Боржоми" объявили на двух заводах в Грузии бессрочную забастовку с требованием улучшения условий труда и повышения зарплаты, кадры с места транслирует телекомпания "Формула".
"Все сотрудники обоих заводов - около 800 человек - начали забастовку, ожидая ответа от администрации компании. Их требования прежние", - сообщает телекомпания.
Ранее "Объединение профсоюзов Грузии" сообщило, что с 31 мая стартует бессрочная забастовка сотрудников компании "Боржоми". Они требуют возвращения на прежние рабочие места 50 незаконно, по их мнению, уволенных коллег, начисления заработной платы, возвращения к прежним условиям труда, увеличения заработной платы на 25%, исключения шантажа, угроз и принуждения путем увольнения и привлечения к ответственности людей, а также заключения коллективного договора.
Компания "Боржоми" с 29 апреля приостановила производство на обоих заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Российская "Альфа-Групп" владеет 60% компании IDS Borjomi с 2013 года. Основатель группы Михаил Фридман находится под западными санкциями, 40% IDS Borjomi принадлежат миноритарным акционерам. IDS Borjomi International 19 мая сообщила, что готова безвозмездно передать правительству Грузии контрольный пакет акций фирмы IDS Borjomi Georgia, владеющей заводами "Боржоми" по розливу минеральной воды. Переговоры по передаче акций ведутся до сих пор.
Покупатель берет минеральную воду Боржоми с полки супермаркета - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 11:25
"Боржоми" приостановила производство из-за финансовых проблем
 
В миреIDS Borjomi InternationalГрузия
 
 
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