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В Болгарии заявили о попадании в российскую "газовую ловушку" - РИА Новости, 31.05.2022
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В Болгарии заявили о попадании в российскую "газовую ловушку"
В Болгарии заявили о попадании в российскую "газовую ловушку" - РИА Новости, 31.05.2022
В Болгарии заявили о попадании в российскую "газовую ловушку"
Болгарии следовало бы использовать газ как оружие в ответ на прекращение поставок из России, однако София оказалась в ловушке у Москвы, считает специалист по... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T19:23
2022-05-31T20:03
экономика
в мире
россия
болгария
газпром
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Болгарии следовало бы использовать газ как оружие в ответ на прекращение поставок из России, однако София оказалась в ловушке у Москвы, считает специалист по газовой разработке, инженер Христо Казанджиев. Об этом он заявил в интервью изданию "Марица". В ответ на вопрос, может ли Болгария перекрыть проходящий по ее территории газопровод "Балканский поток", Казанджиев ответил, что этого сделать нельзя."Несколько месяцев назад "Булгартрансгаз" авансом получил плату за транзит за следующие два года. Вот почему мы не можем перекрыть кран", — сказал он и обвинил местную газовую компанию в том, что она "играет в команде "Газпрома"."Болгария попала в ловушку под благовидным предлогом уменьшения расходов", — добавил Казанджиев. Он выразил уверенность в том, что страна может вернуть России деньги и прекратить транзит, однако подчеркнул, что в правящей коалиции нет единого мнения на этот счет."Газпром" с 27 апреля приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" из-за неоплаты в рублях. Москва перешла на расчеты за газ в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля. Для этого покупателям необходимо открыть в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет. Эту сумму и получает "Газпром".При этом Владимир Путин подчеркивал, что отказ от расчета в рублях Москва признает неисполнением обязательств по контрактам.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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экономика, в мире, россия, болгария, газпром, газпромбанк
19:23 31.05.2022 (обновлено: 20:03 31.05.2022)
 
В Болгарии заявили о попадании в российскую "газовую ловушку"

Болгарский газоразработчик Казанджиев заявил о попадании страны в российскую "ловушку"

© AP Photo / Petar PetrovТепловая электростанция в Софии, Болгария
Тепловая электростанция в Софии, Болгария - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Petar Petrov
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Болгарии следовало бы использовать газ как оружие в ответ на прекращение поставок из России, однако София оказалась в ловушке у Москвы, считает специалист по газовой разработке, инженер Христо Казанджиев. Об этом он заявил в интервью изданию "Марица".
В ответ на вопрос, может ли Болгария перекрыть проходящий по ее территории газопровод "Балканский поток", Казанджиев ответил, что этого сделать нельзя.
"Несколько месяцев назад "Булгартрансгаз" авансом получил плату за транзит за следующие два года. Вот почему мы не можем перекрыть кран", — сказал он и обвинил местную газовую компанию в том, что она "играет в команде "Газпрома".
"Болгария попала в ловушку под благовидным предлогом уменьшения расходов", — добавил Казанджиев. Он выразил уверенность в том, что страна может вернуть России деньги и прекратить транзит, однако подчеркнул, что в правящей коалиции нет единого мнения на этот счет.
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"Газпром" с 27 апреля приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" из-за неоплаты в рублях. Москва перешла на расчеты за газ в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля. Для этого покупателям необходимо открыть в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет. Эту сумму и получает "Газпром".
При этом Владимир Путин подчеркивал, что отказ от расчета в рублях Москва признает неисполнением обязательств по контрактам.
Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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