https://ria.ru/20220531/biznes-1792124981.html

Белгородские власти выделят 400 миллионов рублей для помощи малому бизнесу

Белгородские власти выделят 400 миллионов рублей для помощи малому бизнесу - РИА Новости, 31.05.2022

Белгородские власти выделят 400 миллионов рублей для помощи малому бизнесу

Объем помощи малому и среднему бизнесу в Белгородской области увеличат еще на 400 миллионов рублей, общий объем финансирования может составить 1,5 миллиарда... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T17:51

2022-05-31T17:51

2022-05-31T17:51

белгородская область

экономика

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 31 мая – РИА Новости. Объем помощи малому и среднему бизнесу в Белгородской области увеличат еще на 400 миллионов рублей, общий объем финансирования может составить 1,5 миллиарда рублей в этом году, сообщило министерство экономического развития и промышленности Белгородской области со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.Гладков отметил, что в 2022 году Белгородская область выделила беспрецедентную сумму на помощь малому и среднему бизнесу, и уже в этом году общий объем финансирования может достичь 1,5 млрд рублей. По информации властей, у предпринимателей особенно востребованы такие меры поддержки как субсидирование приобретения оборудования и микрозаймы."Мы, увидев такую востребованность, понимаем, что нужно малому бизнесу помогать. Приняли решение увеличить объём помощи ещё на 400 миллионов рублей. И в ближайшую сессию решение, я надеюсь, депутатами будет поддержано. Все это мы делаем для того, чтобы помочь бизнесу в достаточно непростое время не просто выжить, но и набрать новые обороты. А это и налоговые отчисления, и новые рабочие места", - сказал глава региона, слова которого приводит министерство.В Белгородской области еще в прошлом году была принята масштабная программа стимулирования бизнеса. В связи с последними событиями, её актуальность значительно возросла.Среди основных направлений помощи малому и среднему предпринимательству в Белгородской области можно выделить субсидирование затрат, связанных с приобретением оборудования (до 70%, но не более 10 миллионов рублей, субсидирование затрат на продвижение товаров через интернет-площадки, предоставление грантов социальным предпринимателям (до 500 тысяч рублей). Также предприниматели могут воспользоваться такой мерой как предоставление Белгородским гарантийным фондом содействия кредитованию поручительств по обязательствам (до 70% от суммы обязательств), а кроме того, получить поддержку, связанную с компенсацией затрат на сертификацию продукции и инжиниринговые услуги.В рамках новой региональной программы по инициативе главы региона уже три субъекта малого и среднего предпринимательства получили 2,6 миллиона рублей на возмещение затрат на транспортировку продукции экспортно-ориентированных организаций, а также 38 предприятиям Белгородской области будут выплачены субсидии на закупку оборудования на общую сумму в 193 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220527/lagerya-1791211480.html

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белгородская область

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, белгородская область, вячеслав гладков