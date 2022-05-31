https://ria.ru/20220531/biznes-1792124981.html
Белгородские власти выделят 400 миллионов рублей для помощи малому бизнесу
Белгородские власти выделят 400 миллионов рублей для помощи малому бизнесу - РИА Новости, 31.05.2022
Белгородские власти выделят 400 миллионов рублей для помощи малому бизнесу
Объем помощи малому и среднему бизнесу в Белгородской области увеличат еще на 400 миллионов рублей, общий объем финансирования может составить 1,5 миллиарда... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:51
2022-05-31T17:51
2022-05-31T17:51
белгородская область
экономика
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 31 мая – РИА Новости. Объем помощи малому и среднему бизнесу в Белгородской области увеличат еще на 400 миллионов рублей, общий объем финансирования может составить 1,5 миллиарда рублей в этом году, сообщило министерство экономического развития и промышленности Белгородской области со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.Гладков отметил, что в 2022 году Белгородская область выделила беспрецедентную сумму на помощь малому и среднему бизнесу, и уже в этом году общий объем финансирования может достичь 1,5 млрд рублей. По информации властей, у предпринимателей особенно востребованы такие меры поддержки как субсидирование приобретения оборудования и микрозаймы."Мы, увидев такую востребованность, понимаем, что нужно малому бизнесу помогать. Приняли решение увеличить объём помощи ещё на 400 миллионов рублей. И в ближайшую сессию решение, я надеюсь, депутатами будет поддержано. Все это мы делаем для того, чтобы помочь бизнесу в достаточно непростое время не просто выжить, но и набрать новые обороты. А это и налоговые отчисления, и новые рабочие места", - сказал глава региона, слова которого приводит министерство.В Белгородской области еще в прошлом году была принята масштабная программа стимулирования бизнеса. В связи с последними событиями, её актуальность значительно возросла.Среди основных направлений помощи малому и среднему предпринимательству в Белгородской области можно выделить субсидирование затрат, связанных с приобретением оборудования (до 70%, но не более 10 миллионов рублей, субсидирование затрат на продвижение товаров через интернет-площадки, предоставление грантов социальным предпринимателям (до 500 тысяч рублей). Также предприниматели могут воспользоваться такой мерой как предоставление Белгородским гарантийным фондом содействия кредитованию поручительств по обязательствам (до 70% от суммы обязательств), а кроме того, получить поддержку, связанную с компенсацией затрат на сертификацию продукции и инжиниринговые услуги.В рамках новой региональной программы по инициативе главы региона уже три субъекта малого и среднего предпринимательства получили 2,6 миллиона рублей на возмещение затрат на транспортировку продукции экспортно-ориентированных организаций, а также 38 предприятиям Белгородской области будут выплачены субсидии на закупку оборудования на общую сумму в 193 миллиона рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, белгородская область, вячеслав гладков
Белгородские власти выделят 400 миллионов рублей для помощи малому бизнесу
Белгородские власти готовы выделить еще 400 миллионов рублей для помощи малому бизнесу
БЕЛГОРОД, 31 мая – РИА Новости. Объем помощи малому и среднему бизнесу в Белгородской области увеличат еще на 400 миллионов рублей, общий объем финансирования может составить 1,5 миллиарда рублей в этом году, сообщило министерство экономического развития и промышленности Белгородской области со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.
Гладков отметил, что в 2022 году Белгородская область
выделила беспрецедентную сумму на помощь малому и среднему бизнесу, и уже в этом году общий объем финансирования может достичь 1,5 млрд рублей. По информации властей, у предпринимателей особенно востребованы такие меры поддержки как субсидирование приобретения оборудования и микрозаймы.
"Мы, увидев такую востребованность, понимаем, что нужно малому бизнесу помогать. Приняли решение увеличить объём помощи ещё на 400 миллионов рублей. И в ближайшую сессию решение, я надеюсь, депутатами будет поддержано. Все это мы делаем для того, чтобы помочь бизнесу в достаточно непростое время не просто выжить, но и набрать новые обороты. А это и налоговые отчисления, и новые рабочие места", - сказал глава региона, слова которого приводит министерство.
В Белгородской области еще в прошлом году была принята масштабная программа стимулирования бизнеса. В связи с последними событиями, её актуальность значительно возросла.
Среди основных направлений помощи малому и среднему предпринимательству в Белгородской области можно выделить субсидирование затрат, связанных с приобретением оборудования (до 70%, но не более 10 миллионов рублей, субсидирование затрат на продвижение товаров через интернет-площадки, предоставление грантов социальным предпринимателям (до 500 тысяч рублей). Также предприниматели могут воспользоваться такой мерой как предоставление Белгородским гарантийным фондом содействия кредитованию поручительств по обязательствам (до 70% от суммы обязательств), а кроме того, получить поддержку, связанную с компенсацией затрат на сертификацию продукции и инжиниринговые услуги.
В рамках новой региональной программы по инициативе главы региона уже три субъекта малого и среднего предпринимательства получили 2,6 миллиона рублей на возмещение затрат на транспортировку продукции экспортно-ориентированных организаций, а также 38 предприятиям Белгородской области будут выплачены субсидии на закупку оборудования на общую сумму в 193 миллиона рублей.