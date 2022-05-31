Рейтинг@Mail.ru
В Биробиджане снова "заминировали" школы и детсады - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/birobidzhan-1791913882.html
В Биробиджане снова "заминировали" школы и детсады
В Биробиджане снова "заминировали" школы и детсады - РИА Новости, 31.05.2022
В Биробиджане снова "заминировали" школы и детсады
Школы и детские сады Биробиджана в Еврейской автономной области (ЕАО) в очередной раз получили сообщения о "минировании" зданий, сообщил мэр города Максим... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T07:14
2022-05-31T07:14
биробиджан
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ХАБАРОВСК, 31 мая - РИА Новости. Школы и детские сады Биробиджана в Еврейской автономной области (ЕАО) в очередной раз получили сообщения о "минировании" зданий, сообщил мэр города Максим Семенов.Биробиджан - административный центр ЕАО с населением порядка 69 тысяч человек. По данным горадминистрации, в городе функционирует 12 школ и 20 детсадов."На почту лицея №23 пришло письмо, в котором говорилось о минировании зданий всех школ города и детских садов №№ 15, 24, 31 и 32. Работники образовательных учреждений передали информацию о происшествии заинтересованным службам. В учреждениях образования прошла эвакуация. На место выехали взрывотехники и кинологи", - написал Семенов в Telegram, отметив, что только после того, как руководители на руки получат акты обследования, подтверждающие, что никаких взрывных устройств не обнаружено, учреждения заработают.Сообщения о "минировании" школ, детсадов и мэрии в ЕАО в этом году уже поступали неоднократно. Ни одно из них не подтвердилось. Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220526/chukotka-1790761074.html
биробиджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
биробиджан, россия, происшествия
07:14 31.05.2022
 
В Биробиджане снова "заминировали" школы и детсады

В Биробиджане снова "заминировали" школы и детские сады

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 31 мая - РИА Новости. Школы и детские сады Биробиджана в Еврейской автономной области (ЕАО) в очередной раз получили сообщения о "минировании" зданий, сообщил мэр города Максим Семенов.
Биробиджан - административный центр ЕАО с населением порядка 69 тысяч человек. По данным горадминистрации, в городе функционирует 12 школ и 20 детсадов.
"На почту лицея №23 пришло письмо, в котором говорилось о минировании зданий всех школ города и детских садов №№ 15, 24, 31 и 32. Работники образовательных учреждений передали информацию о происшествии заинтересованным службам. В учреждениях образования прошла эвакуация. На место выехали взрывотехники и кинологи", - написал Семенов в Telegram, отметив, что только после того, как руководители на руки получат акты обследования, подтверждающие, что никаких взрывных устройств не обнаружено, учреждения заработают.
Сообщения о "минировании" школ, детсадов и мэрии в ЕАО в этом году уже поступали неоднократно. Ни одно из них не подтвердилось. Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 07:31
На Чукотке "заминировали" суды и школы
 
БиробиджанРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала