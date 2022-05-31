https://ria.ru/20220531/birobidzhan-1791913882.html

В Биробиджане снова "заминировали" школы и детсады

В Биробиджане снова "заминировали" школы и детсады - РИА Новости, 31.05.2022

В Биробиджане снова "заминировали" школы и детсады

Школы и детские сады Биробиджана в Еврейской автономной области (ЕАО) в очередной раз получили сообщения о "минировании" зданий, сообщил мэр города Максим... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T07:14

2022-05-31T07:14

2022-05-31T07:14

биробиджан

россия

происшествия

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ХАБАРОВСК, 31 мая - РИА Новости. Школы и детские сады Биробиджана в Еврейской автономной области (ЕАО) в очередной раз получили сообщения о "минировании" зданий, сообщил мэр города Максим Семенов.Биробиджан - административный центр ЕАО с населением порядка 69 тысяч человек. По данным горадминистрации, в городе функционирует 12 школ и 20 детсадов."На почту лицея №23 пришло письмо, в котором говорилось о минировании зданий всех школ города и детских садов №№ 15, 24, 31 и 32. Работники образовательных учреждений передали информацию о происшествии заинтересованным службам. В учреждениях образования прошла эвакуация. На место выехали взрывотехники и кинологи", - написал Семенов в Telegram, отметив, что только после того, как руководители на руки получат акты обследования, подтверждающие, что никаких взрывных устройств не обнаружено, учреждения заработают.Сообщения о "минировании" школ, детсадов и мэрии в ЕАО в этом году уже поступали неоднократно. Ни одно из них не подтвердилось. Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220526/chukotka-1790761074.html

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Максим Горбачев

биробиджан, россия, происшествия