В Биробиджане снова "заминировали" школы и детсады
В Биробиджане снова "заминировали" школы и детские сады
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 31 мая - РИА Новости. Школы и детские сады Биробиджана в Еврейской автономной области (ЕАО) в очередной раз получили сообщения о "минировании" зданий, сообщил мэр города Максим Семенов.
Биробиджан - административный центр ЕАО с населением порядка 69 тысяч человек. По данным горадминистрации, в городе функционирует 12 школ и 20 детсадов.
"На почту лицея №23 пришло письмо, в котором говорилось о минировании зданий всех школ города и детских садов №№ 15, 24, 31 и 32. Работники образовательных учреждений передали информацию о происшествии заинтересованным службам. В учреждениях образования прошла эвакуация. На место выехали взрывотехники и кинологи", - написал Семенов в Telegram, отметив, что только после того, как руководители на руки получат акты обследования, подтверждающие, что никаких взрывных устройств не обнаружено, учреждения заработают.
Сообщения о "минировании" школ, детсадов и мэрии в ЕАО в этом году уже поступали неоднократно. Ни одно из них не подтвердилось. Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
26 мая, 07:31На Чукотке "заминировали" суды и школы