https://ria.ru/20220531/bezrabotitsa-1792052088.html

ЦБ допустил повышение уровня безработицы в стране в ближайшие месяцы

ЦБ допустил повышение уровня безработицы в стране в ближайшие месяцы - РИА Новости, 31.05.2022

ЦБ допустил повышение уровня безработицы в стране в ближайшие месяцы

ЦБ РФ отмечает снижение реальных денежных доходов населения в первом квартале и допускает повышение уровня безработицы в стране в ближайшие месяцы, говорится в... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T15:15

2022-05-31T15:15

2022-05-31T15:21

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ЦБ РФ отмечает снижение реальных денежных доходов населения в первом квартале и допускает повышение уровня безработицы в стране в ближайшие месяцы, говорится в обзоре финансовой стабильности, который опубликовал Банк России.По оценке Минэкономразвития, безработица в России в 2022 году вырастет до 6,7% после 4,8% в прошлом, возврат к значениям 2021 года ожидается в 2025 году. Уровень безработицы в 6,8% в среднем за год в текущем году может стать максимальным с 2010 года, когда показатель находился на уровне 7,3%.

https://ria.ru/20220519/bezrabotitsa-1789432103.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)