https://ria.ru/20220531/bezrabotitsa-1792052088.html
ЦБ допустил повышение уровня безработицы в стране в ближайшие месяцы
ЦБ допустил повышение уровня безработицы в стране в ближайшие месяцы - РИА Новости, 31.05.2022
ЦБ допустил повышение уровня безработицы в стране в ближайшие месяцы
ЦБ РФ отмечает снижение реальных денежных доходов населения в первом квартале и допускает повышение уровня безработицы в стране в ближайшие месяцы, говорится в... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:15
2022-05-31T15:15
2022-05-31T15:21
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ЦБ РФ отмечает снижение реальных денежных доходов населения в первом квартале и допускает повышение уровня безработицы в стране в ближайшие месяцы, говорится в обзоре финансовой стабильности, который опубликовал Банк России.По оценке Минэкономразвития, безработица в России в 2022 году вырастет до 6,7% после 4,8% в прошлом, возврат к значениям 2021 года ожидается в 2025 году. Уровень безработицы в 6,8% в среднем за год в текущем году может стать максимальным с 2010 года, когда показатель находился на уровне 7,3%.
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экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
15:15 31.05.2022 (обновлено: 15:21 31.05.2022)
ЦБ допустил повышение уровня безработицы в стране в ближайшие месяцы
Центробанк допустил повышение уровня безработицы в стране в ближайшие месяцы