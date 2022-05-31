Рейтинг@Mail.ru
ЦБ допустил повышение уровня безработицы в стране в ближайшие месяцы - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/bezrabotitsa-1792052088.html
ЦБ допустил повышение уровня безработицы в стране в ближайшие месяцы
ЦБ допустил повышение уровня безработицы в стране в ближайшие месяцы - РИА Новости, 31.05.2022
ЦБ допустил повышение уровня безработицы в стране в ближайшие месяцы
ЦБ РФ отмечает снижение реальных денежных доходов населения в первом квартале и допускает повышение уровня безработицы в стране в ближайшие месяцы, говорится в... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:15
2022-05-31T15:21
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728045456_0:164:3072:1892_1920x0_80_0_0_8cce33c2a45e767e39536edf0329a724.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ЦБ РФ отмечает снижение реальных денежных доходов населения в первом квартале и допускает повышение уровня безработицы в стране в ближайшие месяцы, говорится в обзоре финансовой стабильности, который опубликовал Банк России.По оценке Минэкономразвития, безработица в России в 2022 году вырастет до 6,7% после 4,8% в прошлом, возврат к значениям 2021 года ожидается в 2025 году. Уровень безработицы в 6,8% в среднем за год в текущем году может стать максимальным с 2010 года, когда показатель находился на уровне 7,3%.
https://ria.ru/20220519/bezrabotitsa-1789432103.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728045456_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_5f03eeed9a2d43fa6fe954adec0cb90c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
15:15 31.05.2022 (обновлено: 15:21 31.05.2022)
 
ЦБ допустил повышение уровня безработицы в стране в ближайшие месяцы

Центробанк допустил повышение уровня безработицы в стране в ближайшие месяцы

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДевушка в Центре занятости населения
Девушка в Центре занятости населения - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Девушка в Центре занятости населения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ЦБ РФ отмечает снижение реальных денежных доходов населения в первом квартале и допускает повышение уровня безработицы в стране в ближайшие месяцы, говорится в обзоре финансовой стабильности, который опубликовал Банк России.
"Поскольку уже в первом квартале 2022 года началось снижение реальных денежных доходов населения, а в ближайшие месяцы может повыситься уровень безработицы, то представители МСП ожидают снижения спроса со стороны населения ниже уровня досанкционного потребления вследствие спада экономики", - сказано в документе.
По оценке Минэкономразвития, безработица в России в 2022 году вырастет до 6,7% после 4,8% в прошлом, возврат к значениям 2021 года ожидается в 2025 году. Уровень безработицы в 6,8% в среднем за год в текущем году может стать максимальным с 2010 года, когда показатель находился на уровне 7,3%.
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 12:36
Орешкин назвал ситуацию с безработицей полностью управляемой
 
ЭкономикаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала