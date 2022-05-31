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Болгария отказалась обеспечивать украинским беженцам люксовые условия

Болгария отказалась обеспечивать украинским беженцам люксовые условия - РИА Новости, 31.05.2022

Болгария отказалась обеспечивать украинским беженцам люксовые условия

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что власти страны больше не могут обеспечивать проживание украинских беженцев в "люксовых условиях". РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T14:26

2022-05-31T14:26

2022-05-31T14:26

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что власти страны больше не могут обеспечивать проживание украинских беженцев в "люксовых условиях".Ранее сообщалось, что болгарское правительство сворачивает программу проживания беженцев из Украины в черноморских отелях. Вице-премьер Калина Константинова заявила, что проживавшие там украинцы будут временно размещены в буферных центрах в Сарафово (предместье Бургаса) и Елхово (Ямбольская область)."Наше государство больше не может поддерживать проживание (украинских беженцев) в таких люксовых условиях. На протяжении трех месяцев мы предоставляли беспрецедентную поддержку в виде проживания в одних из лучших отелей Болгарии. Сейчас мы сдвигаемся в более нормальные рамки", - цитирует Петкова Болгарское национальное радио (БНР).По словам Петкова, речь идет о реальности, которая больше похожа на ту, которые должны были ожидать беженцы.Все украинские беженцы, получившие временное убежище в Болгарии, имеют право проживать в стране как минимум до 24 февраля 2023 года, сообщает правительственный портал "Болгария за Украину".Как отмечается, отказ беженцев от проживания на предложенных властями социальных объектах ни в коем случае не лишает их права оставаться в стране, а также права на труд, медицинскую и социальную помощь.В понедельник сообщалось, что группа украинских беженцев, перевезенная из черноморской Варны в центральную часть Болгарии, отказалась жить на государственной турбазе. Их временно заселили в частный отель.Всего в Болгарию после 24 февраля въехали почти 300 тысяч беженцев с Украины. По последним данным, в стране остаются более 90 тысяч из них.

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https://ria.ru/20220514/ukraina-1788507828.html

https://ria.ru/20220503/bolgariya-1786692057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, болгария, украина, бургас