https://ria.ru/20220531/bezhentsy-1792027208.html

В России запустили проект для помощи беженцам из Донбасса "Будем жить"

В России запустили проект для помощи беженцам из Донбасса "Будем жить" - РИА Новости, 31.05.2022

В России запустили проект для помощи беженцам из Донбасса "Будем жить"

Информационные площадки о мерах поддержки и помощи беженцам из Донбасса запустили в России в рамках проекта "Будем жить", сообщает аппарат полномочного... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T14:04

2022-05-31T14:04

2022-05-31T14:04

специальная военная операция на украине

владимир устинов

россия

донбасс

донецкая народная республика

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая – РИА Новости. Информационные площадки о мерах поддержки и помощи беженцам из Донбасса запустили в России в рамках проекта "Будем жить", сообщает аппарат полномочного представителя президента РФ в ЮФО, курирующий проект.Инициаторами проекта выступили сами беженцы."В рамках проекта создан Telegram--канал https://t.me/budem_zhit, сайт будемжить.рф и сообщество ВКонтакте. В них публикуют доступную информацию о мерах поддержки и помощи беженцам, делятся последними новостями о восстановительных работах в Донбассе. Важным ресурсом также стал чат-бот https://t.me/budem_zhit_bot, в котором беженцы могут получить ответы на популярные вопросы, полезные контакты или попробовать найти своих земляков, написав запрос в форму обратной связи", - говорится в сообщении.По мнению заместителя полпреда президента РФ в ЮФО Владимира Гурбы, в настоящее время беженцы являются одним из самых малоинформированных слоев населения."Важно доносить достоверную и официальную информацию о мерах поддержки временным переселенцам, вынужденно покинувшим свой дом. В этой части (полпред президента РФ в ЮФО - ред.) Владимир Устинов выступил не только с поддержкой инициативы самих беженцев по созданию площадок, где смогут донести проверенную и главное полезную информацию, но и поручил поддержать с точки зрения взаимодействия органов власти в Южном федеральном округе", - приводятся в сообщении слова Гурбы.Важность проекта заключается также в координации беженцев не только на приграничных территориях с ДНР и ЛНР, но и по всей России, отметил он.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

https://radiosputnik.ria.ru/20220527/bezhenets-1791171042.html

https://ria.ru/20220524/bezhentsy-1790355163.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир устинов, россия, донбасс, донецкая народная республика, общество