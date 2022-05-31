В России запустили проект для помощи беженцам из Донбасса "Будем жить"
В России запустили информационные площадки для помощи беженцам из Донбасса "Будем жить"
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБеженцы из Рубежного в столовой пункта временного размещения в лицее №2 города Старобельска
Беженцы из Рубежного в столовой пункта временного размещения в лицее №2 города Старобельска. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая – РИА Новости. Информационные площадки о мерах поддержки и помощи беженцам из Донбасса запустили в России в рамках проекта "Будем жить", сообщает аппарат полномочного представителя президента РФ в ЮФО, курирующий проект.
Инициаторами проекта выступили сами беженцы.
"В рамках проекта создан Telegram--канал https://t.me/budem_zhit, сайт будемжить.рф и сообщество ВКонтакте. В них публикуют доступную информацию о мерах поддержки и помощи беженцам, делятся последними новостями о восстановительных работах в Донбассе. Важным ресурсом также стал чат-бот https://t.me/budem_zhit_bot, в котором беженцы могут получить ответы на популярные вопросы, полезные контакты или попробовать найти своих земляков, написав запрос в форму обратной связи", - говорится в сообщении.
По мнению заместителя полпреда президента РФ в ЮФО Владимира Гурбы, в настоящее время беженцы являются одним из самых малоинформированных слоев населения.
"Важно доносить достоверную и официальную информацию о мерах поддержки временным переселенцам, вынужденно покинувшим свой дом. В этой части (полпред президента РФ в ЮФО - ред.) Владимир Устинов выступил не только с поддержкой инициативы самих беженцев по созданию площадок, где смогут донести проверенную и главное полезную информацию, но и поручил поддержать с точки зрения взаимодействия органов власти в Южном федеральном округе", - приводятся в сообщении слова Гурбы.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.