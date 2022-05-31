Рейтинг@Mail.ru
В России запустили проект для помощи беженцам из Донбасса "Будем жить" - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/bezhentsy-1792027208.html
В России запустили проект для помощи беженцам из Донбасса "Будем жить"
В России запустили проект для помощи беженцам из Донбасса "Будем жить" - РИА Новости, 31.05.2022
В России запустили проект для помощи беженцам из Донбасса "Будем жить"
Информационные площадки о мерах поддержки и помощи беженцам из Донбасса запустили в России в рамках проекта "Будем жить", сообщает аппарат полномочного... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:04
2022-05-31T14:04
специальная военная операция на украине
владимир устинов
россия
донбасс
донецкая народная республика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784259135_0:60:3088:1797_1920x0_80_0_0_8f4278883e5300c2e555ca984168298f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая – РИА Новости. Информационные площадки о мерах поддержки и помощи беженцам из Донбасса запустили в России в рамках проекта "Будем жить", сообщает аппарат полномочного представителя президента РФ в ЮФО, курирующий проект.Инициаторами проекта выступили сами беженцы."В рамках проекта создан Telegram--канал https://t.me/budem_zhit, сайт будемжить.рф и сообщество ВКонтакте. В них публикуют доступную информацию о мерах поддержки и помощи беженцам, делятся последними новостями о восстановительных работах в Донбассе. Важным ресурсом также стал чат-бот https://t.me/budem_zhit_bot, в котором беженцы могут получить ответы на популярные вопросы, полезные контакты или попробовать найти своих земляков, написав запрос в форму обратной связи", - говорится в сообщении.По мнению заместителя полпреда президента РФ в ЮФО Владимира Гурбы, в настоящее время беженцы являются одним из самых малоинформированных слоев населения."Важно доносить достоверную и официальную информацию о мерах поддержки временным переселенцам, вынужденно покинувшим свой дом. В этой части (полпред президента РФ в ЮФО - ред.) Владимир Устинов выступил не только с поддержкой инициативы самих беженцев по созданию площадок, где смогут донести проверенную и главное полезную информацию, но и поручил поддержать с точки зрения взаимодействия органов власти в Южном федеральном округе", - приводятся в сообщении слова Гурбы.Важность проекта заключается также в координации беженцев не только на приграничных территориях с ДНР и ЛНР, но и по всей России, отметил он.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
https://radiosputnik.ria.ru/20220527/bezhenets-1791171042.html
https://ria.ru/20220524/bezhentsy-1790355163.html
россия
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784259135_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_a9c2c56a3c3065ce5a92a34e1c260b95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир устинов, россия, донбасс, донецкая народная республика, общество
14:04 31.05.2022
 
В России запустили проект для помощи беженцам из Донбасса "Будем жить"

В России запустили информационные площадки для помощи беженцам из Донбасса "Будем жить"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБеженцы из Рубежного в столовой пункта временного размещения в лицее №2 города Старобельска
Беженцы из Рубежного в столовой пункта временного размещения в лицее №2 города Старобельска - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Беженцы из Рубежного в столовой пункта временного размещения в лицее №2 города Старобельска. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая – РИА Новости. Информационные площадки о мерах поддержки и помощи беженцам из Донбасса запустили в России в рамках проекта "Будем жить", сообщает аппарат полномочного представителя президента РФ в ЮФО, курирующий проект.
Инициаторами проекта выступили сами беженцы.
Хирург во время операции в операционном блоке городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 14:51В мире
Пострадавшего от обстрела беженца из ДНР вылечили в Подмосковье
"В рамках проекта создан Telegram--канал https://t.me/budem_zhit, сайт будемжить.рф и сообщество ВКонтакте. В них публикуют доступную информацию о мерах поддержки и помощи беженцам, делятся последними новостями о восстановительных работах в Донбассе. Важным ресурсом также стал чат-бот https://t.me/budem_zhit_bot, в котором беженцы могут получить ответы на популярные вопросы, полезные контакты или попробовать найти своих земляков, написав запрос в форму обратной связи", - говорится в сообщении.
По мнению заместителя полпреда президента РФ в ЮФО Владимира Гурбы, в настоящее время беженцы являются одним из самых малоинформированных слоев населения.
"Важно доносить достоверную и официальную информацию о мерах поддержки временным переселенцам, вынужденно покинувшим свой дом. В этой части (полпред президента РФ в ЮФО - ред.) Владимир Устинов выступил не только с поддержкой инициативы самих беженцев по созданию площадок, где смогут донести проверенную и главное полезную информацию, но и поручил поддержать с точки зрения взаимодействия органов власти в Южном федеральном округе", - приводятся в сообщении слова Гурбы.
Важность проекта заключается также в координации беженцев не только на приграничных территориях с ДНР и ЛНР, но и по всей России, отметил он.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
Беженцы из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 12:19
Механизм помощи беженцам должен работать как часы, заявил Медведев
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир УстиновРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала