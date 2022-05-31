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В Ростовскую область за сутки въехали более 15,5 тысячи беженцев
В Ростовскую область за сутки въехали более 15,5 тысячи беженцев - РИА Новости, 31.05.2022
В Ростовскую область за сутки въехали более 15,5 тысячи беженцев
Более 15,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T09:17
2022-05-31T09:17
2022-05-31T09:17
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. Более 15,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15,5 тысячи граждан", - говорится в сообщении.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, ростовская область, донбасс
В Ростовскую область за сутки въехали более 15,5 тысячи беженцев
Российскую границу в Ростовской области за сутки пересекли более 15,5 тысячи беженцев