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Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/bespilotniki-1791966268.html
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 31.05.2022
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских беспилотников
Российские комплексы ПВО за сутки сбили шесть украинских дронов, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:35
2022-05-31T11:35
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за сутки сбили шесть украинских дронов, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Донецк, Макеевка Донецкой народной республики, Попасная Луганской народной республики, Липцы, Большие Проходы Харьковской области, в том числе один беспилотный летательный аппарат сбит в районе острова Змеиный", - сказал он.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, вооруженные силы украины
11:35 31.05.2022
 
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских беспилотников

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила шесть украинских беспилотников

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за сутки сбили шесть украинских дронов, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Донецк, Макеевка Донецкой народной республики, Попасная Луганской народной республики, Липцы, Большие Проходы Харьковской области, в том числе один беспилотный летательный аппарат сбит в районе острова Змеиный", - сказал он.
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