https://ria.ru/20220531/bespilotniki-1791966268.html

Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 31.05.2022

Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских беспилотников

Российские комплексы ПВО за сутки сбили шесть украинских дронов, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T11:35

2022-05-31T11:35

2022-05-31T11:35

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за сутки сбили шесть украинских дронов, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Донецк, Макеевка Донецкой народной республики, Попасная Луганской народной республики, Липцы, Большие Проходы Харьковской области, в том числе один беспилотный летательный аппарат сбит в районе острова Змеиный", - сказал он.

https://ria.ru/20220531/donbass-1791760551.html

россия

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, вооруженные силы украины