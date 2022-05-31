https://ria.ru/20220531/baskov-1792032233.html

Новая Российская музыкальная ассоциация хочет ввести свои квоты в вузах

Новая Российская музыкальная ассоциация хочет ввести свои квоты в вузах - РИА Новости, 31.05.2022

Новая Российская музыкальная ассоциация хочет ввести свои квоты в вузах

Российская музыкальная ассоциация обсудит возможность введения своих квот в вузах для талантливых молодых людей, заявил председатель организации, певец Николай... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T14:20

2022-05-31T14:20

2022-05-31T14:20

культура

николай басков

олег газманов

лариса долина

музыка

шоу-бизнес

новости культуры

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российская музыкальная ассоциация обсудит возможность введения своих квот в вузах для талантливых молодых людей, заявил председатель организации, певец Николай Басков на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".И добавил, что документы о создании ассоциации уже направлены в Минюст.Басков также выразил мнение, что в текущей политической ситуации россиянам нужно сплотиться, "открыть в сердце любовь к Родине", помочь ей, чтобы она была "цветущая и здоровая". "Если каждый человек для себя сегодня в сердце поставит задачу для открытия любви к Родине, то появится патриотизм, и каждый для себя поймет, что страна каждому из нас многое дала", — заключил артист.О создании ассоциации 19 мая объявили звезды эстрады Николай Басков, Олег Газманов, Лариса Долина, Надежда Бабкина и Григорий Лепс. Решение создать такую структуру было принято на фоне "отмены" русской культуры на Западе. Организация займется поддержкой талантливой молодежи.

https://ria.ru/20220530/baskov-1791694294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

николай басков, олег газманов, лариса долина, музыка, шоу-бизнес, новости культуры