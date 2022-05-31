https://ria.ru/20220531/baskov-1792032233.html
Новая Российская музыкальная ассоциация хочет ввести свои квоты в вузах
Новая Российская музыкальная ассоциация хочет ввести свои квоты в вузах - РИА Новости, 31.05.2022
Новая Российская музыкальная ассоциация хочет ввести свои квоты в вузах
Российская музыкальная ассоциация обсудит возможность введения своих квот в вузах для талантливых молодых людей, заявил председатель организации, певец Николай... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:20
2022-05-31T14:20
2022-05-31T14:20
культура
николай басков
олег газманов
лариса долина
музыка
шоу-бизнес
новости культуры
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российская музыкальная ассоциация обсудит возможность введения своих квот в вузах для талантливых молодых людей, заявил председатель организации, певец Николай Басков на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".И добавил, что документы о создании ассоциации уже направлены в Минюст.Басков также выразил мнение, что в текущей политической ситуации россиянам нужно сплотиться, "открыть в сердце любовь к Родине", помочь ей, чтобы она была "цветущая и здоровая". "Если каждый человек для себя сегодня в сердце поставит задачу для открытия любви к Родине, то появится патриотизм, и каждый для себя поймет, что страна каждому из нас многое дала", — заключил артист.О создании ассоциации 19 мая объявили звезды эстрады Николай Басков, Олег Газманов, Лариса Долина, Надежда Бабкина и Григорий Лепс. Решение создать такую структуру было принято на фоне "отмены" русской культуры на Западе. Организация займется поддержкой талантливой молодежи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай басков, олег газманов, лариса долина, музыка, шоу-бизнес, новости культуры
Новая Российская музыкальная ассоциация хочет ввести свои квоты в вузах
Басков заявил, что Российская музыкальная ассоциация хотела бы ввести свои квоты в вузах
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российская музыкальная ассоциация обсудит возможность введения своих квот в вузах для талантливых молодых людей, заявил председатель организации, певец Николай Басков на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
"Мы будем обсуждать введение квот для талантливых людей во многие московские государственные вузы, которые занимаются классическим направлением и эстрадной деятельностью", — сказал он.
И добавил, что документы о создании ассоциации уже направлены в Минюст.
Басков также выразил мнение, что в текущей политической ситуации россиянам нужно сплотиться, "открыть в сердце любовь к Родине", помочь ей, чтобы она была "цветущая и здоровая".
"Если каждый человек для себя сегодня в сердце поставит задачу для открытия любви к Родине, то появится патриотизм, и каждый для себя поймет, что страна каждому из нас многое дала", — заключил артист.
О создании ассоциации 19 мая объявили звезды эстрады Николай Басков, Олег Газманов, Лариса Долина, Надежда Бабкина и Григорий Лепс. Решение создать такую структуру было принято на фоне "отмены" русской культуры на Западе. Организация займется поддержкой талантливой молодежи.