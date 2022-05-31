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ПСБ и "Иннопрактика" представят на "Армии-2022" лидеров диверсификации - РИА Новости, 31.05.2022
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ПСБ и "Иннопрактика" представят на "Армии-2022" лидеров диверсификации
ПСБ и "Иннопрактика" представят на "Армии-2022" лидеров диверсификации - РИА Новости, 31.05.2022
ПСБ и "Иннопрактика" представят на "Армии-2022" лидеров диверсификации
ПСБ и компания "Иннопрактика" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" в августе представят итоги четвертого рейтинга диверсификации "Лидерство... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:01
2022-05-31T13:01
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. ПСБ и компания "Иннопрактика" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" в августе представят итоги четвертого рейтинга диверсификации "Лидерство на гражданских рынках", сообщает пресс-служба банка.В рамках четвертого этапа национального рейтинга ПСБ и "Иннопрактика" начали анкетирование предприятий оборонно-промышленного комплекса для анализа процессов диверсификации.В результате исследования будут определены организации-лидеры диверсификации, изучены общие тенденции развития отрасли, лучшие практики, а также сдерживающие барьеры, возникающие при внедрении и масштабировании производства продукции гражданского назначения. Независимое комплексное исследование уровня диверсификации российских компаний "Лидерство на гражданских рынках" проводится с 2020 года. Среднесрочная задача рейтинга — стать индикатором финансовой стабильности и технологического суверенитета организаций-поставщиков продукции в рамках ГОЗ.
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в мире, промсвязьбанк, псб (банк псб)
13:01 31.05.2022
 

ПСБ и "Иннопрактика" представят на "Армии-2022" лидеров диверсификации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. ПСБ и компания "Иннопрактика" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" в августе представят итоги четвертого рейтинга диверсификации "Лидерство на гражданских рынках", сообщает пресс-служба банка.
В рамках четвертого этапа национального рейтинга ПСБ и "Иннопрактика" начали анкетирование предприятий оборонно-промышленного комплекса для анализа процессов диверсификации.
ПСБ
25 мая, 11:02
ПСБ перевел систему учета операций на финрынках на отечественную платформу
В результате исследования будут определены организации-лидеры диверсификации, изучены общие тенденции развития отрасли, лучшие практики, а также сдерживающие барьеры, возникающие при внедрении и масштабировании производства продукции гражданского назначения.
Независимое комплексное исследование уровня диверсификации российских компаний "Лидерство на гражданских рынках" проводится с 2020 года. Среднесрочная задача рейтинга — стать индикатором финансовой стабильности и технологического суверенитета организаций-поставщиков продукции в рамках ГОЗ.
 
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