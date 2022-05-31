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ПСБ и "Иннопрактика" представят на "Армии-2022" лидеров диверсификации
ПСБ и "Иннопрактика" представят на "Армии-2022" лидеров диверсификации - РИА Новости, 31.05.2022
ПСБ и "Иннопрактика" представят на "Армии-2022" лидеров диверсификации
ПСБ и компания "Иннопрактика" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" в августе представят итоги четвертого рейтинга диверсификации "Лидерство... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:01
2022-05-31T13:01
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. ПСБ и компания "Иннопрактика" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" в августе представят итоги четвертого рейтинга диверсификации "Лидерство на гражданских рынках", сообщает пресс-служба банка.В рамках четвертого этапа национального рейтинга ПСБ и "Иннопрактика" начали анкетирование предприятий оборонно-промышленного комплекса для анализа процессов диверсификации.В результате исследования будут определены организации-лидеры диверсификации, изучены общие тенденции развития отрасли, лучшие практики, а также сдерживающие барьеры, возникающие при внедрении и масштабировании производства продукции гражданского назначения. Независимое комплексное исследование уровня диверсификации российских компаний "Лидерство на гражданских рынках" проводится с 2020 года. Среднесрочная задача рейтинга — стать индикатором финансовой стабильности и технологического суверенитета организаций-поставщиков продукции в рамках ГОЗ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, промсвязьбанк, псб (банк псб)
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. ПСБ и компания "Иннопрактика" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" в августе представят итоги четвертого рейтинга диверсификации "Лидерство на гражданских рынках", сообщает пресс-служба банка.
В рамках четвертого этапа национального рейтинга ПСБ
и "Иннопрактика" начали анкетирование предприятий оборонно-промышленного комплекса для анализа процессов диверсификации.
В результате исследования будут определены организации-лидеры диверсификации, изучены общие тенденции развития отрасли, лучшие практики, а также сдерживающие барьеры, возникающие при внедрении и масштабировании производства продукции гражданского назначения.
Независимое комплексное исследование уровня диверсификации российских компаний "Лидерство на гражданских рынках" проводится с 2020 года. Среднесрочная задача рейтинга — стать индикатором финансовой стабильности и технологического суверенитета организаций-поставщиков продукции в рамках ГОЗ.