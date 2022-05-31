https://ria.ru/20220531/azovstal-1791963540.html

Россия передаст Киеву обнаруженные на "Азовстали" тела украинских боевиков

Россия передаст Киеву обнаруженные на "Азовстали" тела украинских боевиков - РИА Новости, 31.05.2022

Россия передаст Киеву обнаруженные на "Азовстали" тела украинских боевиков

ВС РФ во время обследования катакомб под комбинатом "Азовсталь" был обнаружен фургон с заминированными 152 трупами военных Украины, Россия в ближайшее время... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T11:27

2022-05-31T11:27

2022-05-31T11:52

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. ВС РФ во время обследования катакомб под комбинатом "Азовсталь" был обнаружен фургон с заминированными 152 трупами военных Украины, Россия в ближайшее время передаст Украине тела боевиков и военных, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Конашенков сообщил, что российская сторона в ближайшее время планирует передать обнаруженные на территории комбината "Азовсталь" тела украинских боевиков и военнослужащих представителям Украины.Он напомнил, что командование "Азова" перед сдачей в плен, публично обращалось к Зеленскому с просьбой забрать тела погибших, чтобы семьи смогли захоронить их на подконтрольной киевскому режиму территории, однако никаких запросов со стороны Киева о получении тел погибших с комбината "Азовсталь" не поступало.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220531/azovstal-1791959795.html

https://ria.ru/20220518/lnr-1789334487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, в мире, украина