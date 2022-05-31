11:27 31.05.2022 (обновлено: 11:52 31.05.2022)
Россия передаст Киеву обнаруженные на "Азовстали" тела украинских боевиков
Минобороны: Россия передаст Киеву обнаруженные на "Азовстали" тела украинских боевиков
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на комбинат "Азовсталь" из акватории мариупольского порта
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. ВС РФ во время обследования катакомб под комбинатом "Азовсталь" был обнаружен фургон с заминированными 152 трупами военных Украины, Россия в ближайшее время передаст Украине тела боевиков и военных, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что российская сторона в ближайшее время планирует передать обнаруженные на территории комбината "Азовсталь" тела украинских боевиков и военнослужащих представителям Украины.
Он напомнил, что командование "Азова" перед сдачей в плен, публично обращалось к Зеленскому с просьбой забрать тела погибших, чтобы семьи смогли захоронить их на подконтрольной киевскому режиму территории, однако никаких запросов со стороны Киева о получении тел погибших с комбината "Азовсталь" не поступало.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.