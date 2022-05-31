https://ria.ru/20220531/azovstal-1791959795.html

На "Азовстали" нашли фургон с заминированными телами украинских боевиков

На "Азовстали" нашли фургон с заминированными телами украинских боевиков - РИА Новости, 31.05.2022

На "Азовстали" нашли фургон с заминированными телами украинских боевиков

Российские военные обнаружили в подвалах мариупольского комбината "Азовсталь" фургон с заминированными трупами украинских националистов, Минобороны расценивает... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T11:23

2022-05-31T11:23

2022-05-31T12:17

в мире

азовсталь

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российские военные обнаружили в подвалах мариупольского комбината "Азовсталь" фургон с заминированными трупами украинских националистов, Минобороны расценивает это как попытку провокации со стороны Киева, сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков."По результатам допросов пленных боевиков "Азова" установлено, что минирование тел было проведено по прямому указанию из Киева. Цель провокации — обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел и не допустить их вывоза для передачи родственникам, чтобы спасти политическую "репутацию" киевского режима и лично Зеленского", — сказал генерал-майор.Он отметил, что у фургона не работала система охлаждения. В нем складированы 152 тела погибших националистов и военнослужащих ВСУ.Конашенков уточнил, что во время обследования российские саперы нашли четыре мины, причем совокупная масса взрывчатого вещества в них была достаточна для уничтожения всех оставшихся останков.Российская сторона планирует передать тела представителям Украины.По словам представителя Минобороны, командование "Азова" перед сдачей в плен публично обращалось к Зеленскому с просьбой забрать погибших, чтобы семьи смогли захоронить их на подконтрольной киевскому режиму территории, однако никаких запросов в ведомство не поступало.На момент провозглашения ДНР в 2014-м Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики его отбили.В мае 2022-го мариупольский металлургический комбинат "Азовсталь" оказался окружен — подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в России возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи националистов и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220524/azovstal-1790315759.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220527/pushilin-1791049822.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, азовсталь, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)