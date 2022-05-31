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На "Азовстали" обнаружили еще несколько украинских боевиков - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/azovstal-1791943793.html
На "Азовстали" обнаружили еще несколько украинских боевиков
На "Азовстали" обнаружили еще несколько украинских боевиков - РИА Новости, 31.05.2022
На "Азовстали" обнаружили еще несколько украинских боевиков
Еще несколько украинских боевиков обнаружены на "Азовстали", заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:36
2022-05-31T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
азовсталь
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Еще несколько украинских боевиков обнаружены на "Азовстали", заявил глава ДНР Денис Пушилин."Были выявлены несколько человек заблудившихся. Они отправлены к товарищам. Там, по-моему, 3-4 человека", — сказал он в эфире программы "Соловьев.Live".На момент провозглашения ДНР в 2014-м Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики его отбили. В мае 2022-го мариупольский металлургический комбинат "Азовсталь" оказался окружен — подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в России возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи националистов и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
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в мире, денис пушилин, азовсталь
10:36 31.05.2022 (обновлено: 11:06 31.05.2022)
 
На "Азовстали" обнаружили еще несколько украинских боевиков

Глава ДНР Пушилин: на "Азовстали" обнаружили несколько "заблудившихся" украинских боевиков

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на комбинат "Азовсталь" из акватории мариупольского порта
Вид на комбинат Азовсталь из акватории мариупольского порта - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Вид на комбинат "Азовсталь" из акватории мариупольского порта. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Еще несколько украинских боевиков обнаружены на "Азовстали", заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Были выявлены несколько человек заблудившихся. Они отправлены к товарищам. Там, по-моему, 3-4 человека", — сказал он в эфире программы "Соловьев.Live".
На момент провозглашения ДНР в 2014-м Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики его отбили.
В мае 2022-го мариупольский металлургический комбинат "Азовсталь" оказался окружен — подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в России возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.
Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи националистов и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
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