https://ria.ru/20220531/azovstal-1791943793.html

На "Азовстали" обнаружили еще несколько украинских боевиков

На "Азовстали" обнаружили еще несколько украинских боевиков - РИА Новости, 31.05.2022

На "Азовстали" обнаружили еще несколько украинских боевиков

Еще несколько украинских боевиков обнаружены на "Азовстали", заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:36

2022-05-31T10:36

2022-05-31T11:06

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

азовсталь

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Еще несколько украинских боевиков обнаружены на "Азовстали", заявил глава ДНР Денис Пушилин."Были выявлены несколько человек заблудившихся. Они отправлены к товарищам. Там, по-моему, 3-4 человека", — сказал он в эфире программы "Соловьев.Live".На момент провозглашения ДНР в 2014-м Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики его отбили. В мае 2022-го мариупольский металлургический комбинат "Азовсталь" оказался окружен — подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в России возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи националистов и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220526/miny-1790794234.html

азовсталь

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Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, азовсталь