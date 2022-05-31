https://ria.ru/20220531/azarov-1792121475.html
На Украине будут заочно судить экс-премьера Азарова
На Украине будут заочно судить экс-премьера Азарова - РИА Новости, 31.05.2022
На Украине будут заочно судить экс-премьера Азарова
В Киеве будут заочно судить экс-главу правительства Николая Азарова по делу о подписании им Харьковских соглашений, продлевающих пребывание Черноморского флота... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:41
2022-05-31T17:41
2022-05-31T18:18
в мире
украина
россия
харьков
николай азаров (политик)
черноморский флот вмф россии
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Киеве будут заочно судить экс-главу правительства Николая Азарова по делу о подписании им Харьковских соглашений, продлевающих пребывание Черноморского флота России на Украине после 2017 года на 25 лет. Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора."Печерский районный суд города Киева разрешил осуществление специального досудебного расследования (in absentia) <…> в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены", — говорится в заявлении инстанции.Рассматриваются обстоятельства подписания "распоряжения об одобрении <…> Харьковских соглашений в пользу России, что, как утверждается, создало "предпосылки для увеличения численности войск Российской Федерации на территории Украины".По информации офиса Генпрокуратуры, досудебное расследование ведут следователи государственного бюро.В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание российского Черноморского флота на Украине после 2017-го на 25 лет с возможностью последующей пролонгации договора на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов.Азаров покинул Украину после госпереворота в стране в феврале 2014-го. Тогда Верховная рада отстранила от власти Виктора Януковича, ему и многим высшим чиновникам пришлось выехать из страны, на них наложили санкции.
https://ria.ru/20220523/yanukovich-1790212051.html
https://ria.ru/20220519/rada-1789553005.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, харьков, николай азаров (политик), черноморский флот вмф россии
17:41 31.05.2022 (обновлено: 18:18 31.05.2022)
На Украине будут заочно судить экс-премьера Азарова
На Украине будут заочно судить экс-премьера Азарова за подписание Харьковских соглашений
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Киеве будут заочно судить экс-главу правительства Николая Азарова по делу о подписании им Харьковских соглашений, продлевающих пребывание Черноморского флота России на Украине после 2017 года на 25 лет. Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора.
"Печерский районный суд города Киева разрешил осуществление специального досудебного расследования (in absentia) <…> в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены", — говорится в заявлении инстанции.
Рассматриваются обстоятельства подписания "распоряжения об одобрении <…> Харьковских соглашений в пользу России
, что, как утверждается, создало "предпосылки для увеличения численности войск Российской Федерации на территории Украины".
По информации офиса Генпрокуратуры, досудебное расследование ведут следователи государственного бюро.
В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове
соглашение, продлевающее пребывание российского Черноморского флота на Украине после 2017-го на 25 лет с возможностью последующей пролонгации договора на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон.
В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада
27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов.
Азаров покинул Украину после госпереворота в стране в феврале 2014-го. Тогда Верховная рада отстранила от власти Виктора Януковича, ему и многим высшим чиновникам пришлось выехать из страны, на них наложили санкции.