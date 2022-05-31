Рейтинг@Mail.ru
На Украине будут заочно судить экс-премьера Азарова - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/azarov-1792121475.html
На Украине будут заочно судить экс-премьера Азарова
На Украине будут заочно судить экс-премьера Азарова - РИА Новости, 31.05.2022
На Украине будут заочно судить экс-премьера Азарова
В Киеве будут заочно судить экс-главу правительства Николая Азарова по делу о подписании им Харьковских соглашений, продлевающих пребывание Черноморского флота... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:41
2022-05-31T18:18
в мире
украина
россия
харьков
николай азаров (политик)
черноморский флот вмф россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155219/24/1552192435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23a14382c8c99387353e54589f3a376b.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Киеве будут заочно судить экс-главу правительства Николая Азарова по делу о подписании им Харьковских соглашений, продлевающих пребывание Черноморского флота России на Украине после 2017 года на 25 лет. Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора."Печерский районный суд города Киева разрешил осуществление специального досудебного расследования (in absentia) &lt;…&gt; в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены", — говорится в заявлении инстанции.Рассматриваются обстоятельства подписания "распоряжения об одобрении &lt;…&gt; Харьковских соглашений в пользу России, что, как утверждается, создало "предпосылки для увеличения численности войск Российской Федерации на территории Украины".По информации офиса Генпрокуратуры, досудебное расследование ведут следователи государственного бюро.В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание российского Черноморского флота на Украине после 2017-го на 25 лет с возможностью последующей пролонгации договора на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов.Азаров покинул Украину после госпереворота в стране в феврале 2014-го. Тогда Верховная рада отстранила от власти Виктора Януковича, ему и многим высшим чиновникам пришлось выехать из страны, на них наложили санкции.
https://ria.ru/20220523/yanukovich-1790212051.html
https://ria.ru/20220519/rada-1789553005.html
украина
россия
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155219/24/1552192435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_547dce7101aa663d277ef8864798ade9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, харьков, николай азаров (политик), черноморский флот вмф россии
17:41 31.05.2022 (обновлено: 18:18 31.05.2022)
 
На Украине будут заочно судить экс-премьера Азарова

На Украине будут заочно судить экс-премьера Азарова за подписание Харьковских соглашений

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Николай Азаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Киеве будут заочно судить экс-главу правительства Николая Азарова по делу о подписании им Харьковских соглашений, продлевающих пребывание Черноморского флота России на Украине после 2017 года на 25 лет. Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора.
"Печерский районный суд города Киева разрешил осуществление специального досудебного расследования (in absentia) <…> в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены", — говорится в заявлении инстанции.
Бывший президент Украины Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 16:50
Украинский суд разрешил арест Януковича за Харьковские соглашения
Рассматриваются обстоятельства подписания "распоряжения об одобрении <…> Харьковских соглашений в пользу России, что, как утверждается, создало "предпосылки для увеличения численности войск Российской Федерации на территории Украины".
По информации офиса Генпрокуратуры, досудебное расследование ведут следователи государственного бюро.
В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание российского Черноморского флота на Украине после 2017-го на 25 лет с возможностью последующей пролонгации договора на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон.
В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов.
Азаров покинул Украину после госпереворота в стране в феврале 2014-го. Тогда Верховная рада отстранила от власти Виктора Януковича, ему и многим высшим чиновникам пришлось выехать из страны, на них наложили санкции.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 18:07
Рада предложила люстрировать депутатов, голосовавших за договоры с Россией
 
В миреУкраинаРоссияХарьковНиколай Азаров (политик)Черноморский флот ВМФ России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала