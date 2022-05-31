https://ria.ru/20220531/azarov-1792121475.html

На Украине будут заочно судить экс-премьера Азарова

На Украине будут заочно судить экс-премьера Азарова - РИА Новости, 31.05.2022

На Украине будут заочно судить экс-премьера Азарова

В Киеве будут заочно судить экс-главу правительства Николая Азарова по делу о подписании им Харьковских соглашений, продлевающих пребывание Черноморского флота... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T17:41

2022-05-31T17:41

2022-05-31T18:18

в мире

украина

россия

харьков

николай азаров (политик)

черноморский флот вмф россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155219/24/1552192435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23a14382c8c99387353e54589f3a376b.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Киеве будут заочно судить экс-главу правительства Николая Азарова по делу о подписании им Харьковских соглашений, продлевающих пребывание Черноморского флота России на Украине после 2017 года на 25 лет. Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора."Печерский районный суд города Киева разрешил осуществление специального досудебного расследования (in absentia) <…> в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены", — говорится в заявлении инстанции.Рассматриваются обстоятельства подписания "распоряжения об одобрении <…> Харьковских соглашений в пользу России, что, как утверждается, создало "предпосылки для увеличения численности войск Российской Федерации на территории Украины".По информации офиса Генпрокуратуры, досудебное расследование ведут следователи государственного бюро.В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание российского Черноморского флота на Украине после 2017-го на 25 лет с возможностью последующей пролонгации договора на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов.Азаров покинул Украину после госпереворота в стране в феврале 2014-го. Тогда Верховная рада отстранила от власти Виктора Януковича, ему и многим высшим чиновникам пришлось выехать из страны, на них наложили санкции.

https://ria.ru/20220523/yanukovich-1790212051.html

https://ria.ru/20220519/rada-1789553005.html

украина

россия

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, харьков, николай азаров (политик), черноморский флот вмф россии