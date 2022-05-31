https://ria.ru/20220531/artilleriya-1792169046.html

Украинские войска стягивают дальнобойную артиллерию к Артемовску

Украинские войска стягивают дальнобойную артиллерию к Артемовску - РИА Новости, 31.05.2022

Украинские войска стягивают дальнобойную артиллерию к Артемовску

Появились подтвержденные данные о том, что в район города Артемовск на подконтрольной Киеву территории ДНР украинские военные стягивают дальнобойную артиллерию, РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T19:08

2022-05-31T19:08

2022-05-31T19:10

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

народная милиция лнр

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Появились подтвержденные данные о том, что в район города Артемовск на подконтрольной Киеву территории ДНР украинские военные стягивают дальнобойную артиллерию, в том числе американского производства, заявил подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко.По его словам, в Артемовске "фиксируют прибытие и американских дальнобойных орудий". "Но также не стоит забывать о тактическом ракетном комплексе "Точка- У" и "Смерчах" и "Ураганах", которые также сосредоточены в данном населенном пункте", - добавил Марочко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220530/donetsk-1791677801.html

артемовск

донецкая народная республика

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артемовск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция лнр