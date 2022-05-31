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Украинские войска стягивают дальнобойную артиллерию к Артемовску - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/artilleriya-1792169046.html
Украинские войска стягивают дальнобойную артиллерию к Артемовску
Украинские войска стягивают дальнобойную артиллерию к Артемовску - РИА Новости, 31.05.2022
Украинские войска стягивают дальнобойную артиллерию к Артемовску
Появились подтвержденные данные о том, что в район города Артемовск на подконтрольной Киеву территории ДНР украинские военные стягивают дальнобойную артиллерию, РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T19:08
2022-05-31T19:10
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
народная милиция лнр
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Появились подтвержденные данные о том, что в район города Артемовск на подконтрольной Киеву территории ДНР украинские военные стягивают дальнобойную артиллерию, в том числе американского производства, заявил подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко.По его словам, в Артемовске "фиксируют прибытие и американских дальнобойных орудий". "Но также не стоит забывать о тактическом ракетном комплексе "Точка- У" и "Смерчах" и "Ураганах", которые также сосредоточены в данном населенном пункте", - добавил Марочко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220530/donetsk-1791677801.html
артемовск
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артемовск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция лнр
19:08 31.05.2022 (обновлено: 19:10 31.05.2022)
 
Украинские войска стягивают дальнобойную артиллерию к Артемовску

В ЛНР сообщили, что украинские войска стягивают дальнобойную артиллерию к Артемовску

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские правительственные войска
Украинские правительственные войска - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские правительственные войска. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Появились подтвержденные данные о том, что в район города Артемовск на подконтрольной Киеву территории ДНР украинские военные стягивают дальнобойную артиллерию, в том числе американского производства, заявил подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Есть уже подтвержденные данные, что в Артемовск прибыла дальнобойная артиллерия... Между Артемовском и Луганском по прямой порядка 90 километров. Эта артиллерия еще может достать до столицы ЛНР", - сообщил Марочко в эфире "Первого канала".
По его словам, в Артемовске "фиксируют прибытие и американских дальнобойных орудий". "Но также не стоит забывать о тактическом ракетном комплексе "Точка- У" и "Смерчах" и "Ураганах", которые также сосредоточены в данном населенном пункте", - добавил Марочко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНародная милиция ЛНР
 
 
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