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Археологи нашли древний город майя - РИА Новости, 31.05.2022
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Археологи нашли древний город майя
Археологи нашли древний город майя - РИА Новости, 31.05.2022
Археологи нашли древний город майя
В Мексике археологи нашли руины древнего города майя с дворцами, пирамидами и площадями, пишет The Guardian. По предварительным оценкам, он был заселен с 600 по РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:25
2022-05-31T12:25
культура
новости культуры
археология
мексика
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Мексике археологи нашли руины древнего города майя с дворцами, пирамидами и площадями, пишет The Guardian. По предварительным оценкам, он был заселен с 600 по 900 годы. Руины были обнаружены на строительной площадке, где ведутся работы по созданию промышленного парка недалеко от Мериды на полуострове Юкатан.В архитектуре можно проследить черты стиля пуук, характерного для классической эпохи майя VII—X веков (987—1194). Он достаточно часто встречался на раскопках на юге полуострова, но редко рядом с Меридой. "Мы думаем, что здесь проживали четыре тысячи человек. Это были представители разных социальных слоев. Священнослужители и писцы жили в дворцах, а простые люди — в небольших постройках", — рассказывает археолог Карлос Пераза. Невдалеке исследователи также обнаружили захоронения взрослых и детей. Они были погребены с обсидиановыми и кремневыми инструментами, подношениями и другими вещами.
https://ria.ru/20220502/meksika-1786535165.html
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новости культуры, археология, мексика
12:25 31.05.2022
 
Археологи нашли древний город майя

Археологи нашли в Мексике древний город майя

© Global NewsРуины древнего города майя на полуострове Юкатан в Мексике. Кадр из видео
Руины древнего города майя на полуострове Юкатан в Мексике. Кадр из видео
© Global News
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Мексике археологи нашли руины древнего города майя с дворцами, пирамидами и площадями, пишет The Guardian. По предварительным оценкам, он был заселен с 600 по 900 годы.
Руины были обнаружены на строительной площадке, где ведутся работы по созданию промышленного парка недалеко от Мериды на полуострове Юкатан.
В архитектуре можно проследить черты стиля пуук, характерного для классической эпохи майя VII—X веков (987—1194). Он достаточно часто встречался на раскопках на юге полуострова, но редко рядом с Меридой.
"Мы думаем, что здесь проживали четыре тысячи человек. Это были представители разных социальных слоев. Священнослужители и писцы жили в дворцах, а простые люди — в небольших постройках", — рассказывает археолог Карлос Пераза.
Невдалеке исследователи также обнаружили захоронения взрослых и детей. Они были погребены с обсидиановыми и кремневыми инструментами, подношениями и другими вещами.
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