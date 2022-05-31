https://ria.ru/20220531/archaeology-1791735527.html

Археологи нашли древний город майя

Археологи нашли древний город майя - РИА Новости, 31.05.2022

Археологи нашли древний город майя

В Мексике археологи нашли руины древнего города майя с дворцами, пирамидами и площадями, пишет The Guardian. По предварительным оценкам, он был заселен с 600 по РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:25

2022-05-31T12:25

2022-05-31T12:25

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Мексике археологи нашли руины древнего города майя с дворцами, пирамидами и площадями, пишет The Guardian. По предварительным оценкам, он был заселен с 600 по 900 годы. Руины были обнаружены на строительной площадке, где ведутся работы по созданию промышленного парка недалеко от Мериды на полуострове Юкатан.В архитектуре можно проследить черты стиля пуук, характерного для классической эпохи майя VII—X веков (987—1194). Он достаточно часто встречался на раскопках на юге полуострова, но редко рядом с Меридой. "Мы думаем, что здесь проживали четыре тысячи человек. Это были представители разных социальных слоев. Священнослужители и писцы жили в дворцах, а простые люди — в небольших постройках", — рассказывает археолог Карлос Пераза. Невдалеке исследователи также обнаружили захоронения взрослых и детей. Они были погребены с обсидиановыми и кремневыми инструментами, подношениями и другими вещами.

https://ria.ru/20220502/meksika-1786535165.html

мексика

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, мексика