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Пессимизм американцев в отношении экономики страны усилился, показал опрос

Пессимизм американцев в отношении экономики страны усилился, показал опрос - РИА Новости, 31.05.2022

Пессимизм американцев в отношении экономики страны усилился, показал опрос

Экономический пессимизм усиливается среди американцев, свидетельствуют результаты опроса американского социологического института Gallup. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T15:37

2022-05-31T15:37

2022-05-31T15:37

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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Экономический пессимизм усиливается среди американцев, свидетельствуют результаты опроса американского социологического института Gallup.Отмечается, что в настоящее время 14% взрослых людей в США оценивают экономические условия как "отличные" или "хорошие", в то время как 46% говорят, что они "плохие", а еще 39% оценивают их как "достаточно удовлетворительные". При этом в апреле 20% американцев оценили экономику положительно, а 42% заявили, что она плохая."Экономический пессимизм американцев изменился к худшему в этом месяце и, вероятно, достиг самого низкого значения с окончания Великой рецессии. В прошлом году, когда инфляция начала расти, большинство других экономических факторов, включая экономический рост, стоимость акций и безработицу, оставались здоровыми. Но в первом квартале экономический рост сократился, и если во втором квартале будет наблюдаться аналогичное снижение объема производства, США подпадут под обычное определение рецессии, используемое экономистами. Такое обозначение может еще больше подорвать экономическую уверенность США", - отметили исследователи Gallup.Участникам опроса также был задан вопрос, с какой, по их мнению, наиболее важной проблемой страна сталкивается сегодня. По мнению 19%, это "Правительство/Плохое руководство". Далее следует ответ "Высокая стоимость жизни/Инфляция" (18%). Еще 12% назвали "Экономику в целом". Среди пяти наиболее популярных ответов также фигурируют "Иммиграция" (8%) и "Расовые отношения/Расизм" (6%).Результаты опроса основаны на телефонных интервью, проведенных со 2 по 22 мая 2022 года среди 1007 человек в возрасте от 18 лет, проживающих во всех 50 штатах США и округе Колумбия. Погрешность составляет плюс-минус четыре процентных пункта.

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