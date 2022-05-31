https://ria.ru/20220531/aktsii-1792042368.html

Компаниям продлят срок владения акциями, выкупленными по buyback

Компаниям продлят срок владения акциями, выкупленными по buyback - РИА Новости, 31.05.2022

Компаниям продлят срок владения акциями, выкупленными по buyback

Срок владения компаниями собственными акциями, выкупленными в рамках временного порядка buyback, будет продлен с года до двух лет, заявил премьер-министр России РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T14:50

2022-05-31T14:50

2022-05-31T14:50

экономика

россия

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Срок владения компаниями собственными акциями, выкупленными в рамках временного порядка buyback, будет продлен с года до двух лет, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.Премьер напомнил, что в России в рамках мер противодействия санкциям был введен временный порядок buyback для российских публичных компаний: советы директоров вправе принимать решения об обратном выкупе своих акций с биржи при условии, что бумаги не будут погашены. Временный порядок действует до конца августа текущего года, он дает компаниям возможность держать свои акции не более одного года."Теперь мы предлагаем увеличить этот срок до двух лет, в течение которого ожидается окончательная стабилизация биржевых цен", – сказал Мишустин."Важно обеспечить устойчивость публичных компаний. Что во многом зависит и от положения дел на фондовых рынках. Пока здесь сохраняется высокая волатильность, котировки ценных бумаг подвержены колебаниям, за которыми нет объективных экономических факторов. А текущие низкие значения не отражают истинной цены российских активов", - пояснил премьер."Такое решение позволит компаниям увеличить горизонт планирования, они смогут более активно применять данный механизм", - заявил глава правительства.

https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792026290.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, правительство рф, михаил мишустин