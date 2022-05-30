https://ria.ru/20220530/zloupotreblenie-1791707310.html

Главу района Кубани заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Главу района Кубани заподозрили в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 30.05.2022

Главу района Кубани заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Дело возбуждено на главу района на Кубани по подозрению в злоупотреблении полномочиями при приобретении жилья для детей-сирот, сообщило СУСК РФ по... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:29

2022-05-30T12:29

2022-05-30T12:29

происшествия

россия

брюховецкий район

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 30 мая – РИА Новости. Дело возбуждено на главу района на Кубани по подозрению в злоупотреблении полномочиями при приобретении жилья для детей-сирот, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю."Руководителем следственного управления СКР по краю А.К. Масловым по материалам, предоставленным прокуратурой, возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования Брюховецкий район. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ) и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч.2 ст.169 УК РФ) при приобретении жилья для детей-сирот", - говорится в сообщении.По данным следствия, деньги для приобретения жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из Брюховецкого района были выделены из краевого бюджета в минувшем году. По итогам аукциона районная администрация заключила с неким предпринимателем пять муниципальных контрактов на приобретение 18 жилых помещений."Глава районной администрации, желая заключить данные контракты с аффилированными предпринимателями и воспрепятствовать законной предпринимательской деятельности лица, с кем уже были заключены данные контракты, в одностороннем порядке расторг с ним заключенные соглашения. Кроме того, подозреваемый направил в антимонопольную службу сведения о необходимости включения данного индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков", - говорится в сообщении.После этого администрация заключила контракты с другими предпринимателями на приобретение квартир на территории района по завышенной цене, добавляется в релизе."По результатам проверок контролирующими органами было установлено, что приобретенные жилые помещения не соответствуют требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, санитарным и строительным нормам и правилам, требованиям по обеспечению пожарной безопасности, а также не пригодны для проживания. В результате противоправных действий фигуранта краевому бюджету был причинен ущерб на сумму более 2 миллионов рублей", - сообщает пресс-служба ведомства.

https://ria.ru/20220430/obvinenie-1786333825.html

https://ria.ru/20220206/yakutiya-1771306573.html

россия

брюховецкий район

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, россия, брюховецкий район, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)