https://ria.ru/20220530/zhizn-1791690054.html

Прежняя жизнь никогда не вернется, считает депутат Госдумы

Прежняя жизнь никогда не вернется, считает депутат Госдумы - РИА Новости, 30.05.2022

Прежняя жизнь никогда не вернется, считает депутат Госдумы

Прежняя жизнь, какой она была до 2014 года или до пандемии коронавируса, не вернется уже никогда, полагает заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:56

2022-05-30T11:56

2022-05-30T11:56

луганская народная республика

единая россия

общество

россия

госдума рф

андрей исаев

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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Прежняя жизнь, какой она была до 2014 года или до пандемии коронавируса, не вернется уже никогда, полагает заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев."Мне пришлось проехать по всем федеральным округам, когда мы обсуждали текущий момент и ситуацию, в которой мы сейчас все оказались… Бывало странно, когда после некоторых встреч подходили люди и задавали вопрос: когда все это закончится и начнется прежняя жизнь? К сожалению, я вынужден сказать: прежняя жизнь, как мы к ней привыкли, в то время, как мы к ней привыкли, ещё в доковидные времена, до 2014 года, не начнётся уже никогда. На нашем веку, на всяком случае", - заявил Исаев на встрече представителей "Единой России" с активом ЛНР.По словам политика, он очень надеется, что "нас ждет хорошая, замечательная жизнь в будущем, но она в любом случае будет другая - прежняя закончилась". "На наш с вами век хватит и упоения, и блаженства", - резюмировал он поэтически.

https://ria.ru/20211206/covid-19-1762418653.html

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Кирилл Волков

луганская народная республика, единая россия, общество, россия, госдума рф, андрей исаев