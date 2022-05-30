Прежняя жизнь никогда не вернется, считает депутат Госдумы
Депутат Исаев: жизнь, какой она была до 2014 года или до пандемии, не вернется никогда
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев
Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Прежняя жизнь, какой она была до 2014 года или до пандемии коронавируса, не вернется уже никогда, полагает заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.
"Мне пришлось проехать по всем федеральным округам, когда мы обсуждали текущий момент и ситуацию, в которой мы сейчас все оказались… Бывало странно, когда после некоторых встреч подходили люди и задавали вопрос: когда все это закончится и начнется прежняя жизнь? К сожалению, я вынужден сказать: прежняя жизнь, как мы к ней привыкли, в то время, как мы к ней привыкли, ещё в доковидные времена, до 2014 года, не начнётся уже никогда. На нашем веку, на всяком случае", - заявил Исаев на встрече представителей "Единой России" с активом ЛНР.
По словам политика, он очень надеется, что "нас ждет хорошая, замечательная жизнь в будущем, но она в любом случае будет другая - прежняя закончилась". "На наш с вами век хватит и упоения, и блаженства", - резюмировал он поэтически.