Рейтинг@Mail.ru
Прежняя жизнь никогда не вернется, считает депутат Госдумы - РИА Новости, 30.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220530/zhizn-1791690054.html
Прежняя жизнь никогда не вернется, считает депутат Госдумы
Прежняя жизнь никогда не вернется, считает депутат Госдумы - РИА Новости, 30.05.2022
Прежняя жизнь никогда не вернется, считает депутат Госдумы
Прежняя жизнь, какой она была до 2014 года или до пандемии коронавируса, не вернется уже никогда, полагает заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:56
2022-05-30T11:56
луганская народная республика
единая россия
общество
россия
госдума рф
андрей исаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152519/69/1525196994_0:0:2321:1306_1920x0_80_0_0_470e741531ba7b9be89182c264fef4c2.jpg
ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Прежняя жизнь, какой она была до 2014 года или до пандемии коронавируса, не вернется уже никогда, полагает заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев."Мне пришлось проехать по всем федеральным округам, когда мы обсуждали текущий момент и ситуацию, в которой мы сейчас все оказались… Бывало странно, когда после некоторых встреч подходили люди и задавали вопрос: когда все это закончится и начнется прежняя жизнь? К сожалению, я вынужден сказать: прежняя жизнь, как мы к ней привыкли, в то время, как мы к ней привыкли, ещё в доковидные времена, до 2014 года, не начнётся уже никогда. На нашем веку, на всяком случае", - заявил Исаев на встрече представителей "Единой России" с активом ЛНР.По словам политика, он очень надеется, что "нас ждет хорошая, замечательная жизнь в будущем, но она в любом случае будет другая - прежняя закончилась". "На наш с вами век хватит и упоения, и блаженства", - резюмировал он поэтически.
https://ria.ru/20211206/covid-19-1762418653.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152519/69/1525196994_94:0:2134:1530_1920x0_80_0_0_32f901a75a696f53fe4f70bc97a79c34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, единая россия, общество, россия, госдума рф, андрей исаев
11:56 30.05.2022
 
Прежняя жизнь никогда не вернется, считает депутат Госдумы

Депутат Исаев: жизнь, какой она была до 2014 года или до пандемии, не вернется никогда

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия Андрей Исаев - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Прежняя жизнь, какой она была до 2014 года или до пандемии коронавируса, не вернется уже никогда, полагает заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.
"Мне пришлось проехать по всем федеральным округам, когда мы обсуждали текущий момент и ситуацию, в которой мы сейчас все оказались… Бывало странно, когда после некоторых встреч подходили люди и задавали вопрос: когда все это закончится и начнется прежняя жизнь? К сожалению, я вынужден сказать: прежняя жизнь, как мы к ней привыкли, в то время, как мы к ней привыкли, ещё в доковидные времена, до 2014 года, не начнётся уже никогда. На нашем веку, на всяком случае", - заявил Исаев на встрече представителей "Единой России" с активом ЛНР.
По словам политика, он очень надеется, что "нас ждет хорошая, замечательная жизнь в будущем, но она в любом случае будет другая - прежняя закончилась". "На наш с вами век хватит и упоения, и блаженства", - резюмировал он поэтически.
Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря 2021, 16:51Распространение коронавируса
Треть перенесших COVID-19 не возвращаются к прежней жизни, заявила сенатор
 
Луганская Народная РеспубликаЕдиная РоссияОбществоРоссияГосдума РФАндрей Исаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала