https://ria.ru/20220530/zerno-1791654673.html

Херсонские аграрии начали продажу зерна в Россию

Херсонские аграрии начали продажу зерна в Россию - РИА Новости, 30.05.2022

Херсонские аграрии начали продажу зерна в Россию

Херсонские аграрии начали продажу зерна в Россию, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T10:01

2022-05-30T10:01

2022-05-30T10:01

специальная военная операция на украине

экономика

россия

херсонская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Херсонские аграрии начали продажу зерна в Россию, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Идет продажа зерна, потому что мы ждем новый урожай. С 20 июня начинается полноценная уборка зерновых на территории Херсонской области", - сказал Стремоусов.По его словам, аграрии отправляют зерно на продажу через Крым."Херсонские предприниматели продают зерно в Россию для повышения экономического благосостояния нашего региона", - подчеркнул Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220523/ovoschi-1790114727.html

https://ria.ru/20220523/kherson-1790076927.html

россия

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, херсонская область , запорожская область