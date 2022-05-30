https://ria.ru/20220530/zerno-1791654673.html
Херсонские аграрии начали продажу зерна в Россию
Херсонские аграрии начали продажу зерна в Россию - РИА Новости, 30.05.2022
Херсонские аграрии начали продажу зерна в Россию
Херсонские аграрии начали продажу зерна в Россию, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:01
2022-05-30T10:01
2022-05-30T10:01
специальная военная операция на украине
экономика
россия
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Херсонские аграрии начали продажу зерна в Россию, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Идет продажа зерна, потому что мы ждем новый урожай. С 20 июня начинается полноценная уборка зерновых на территории Херсонской области", - сказал Стремоусов.По его словам, аграрии отправляют зерно на продажу через Крым."Херсонские предприниматели продают зерно в Россию для повышения экономического благосостояния нашего региона", - подчеркнул Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220523/ovoschi-1790114727.html
https://ria.ru/20220523/kherson-1790076927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, херсонская область , запорожская область
Херсонские аграрии начали продажу зерна в Россию
Замглавы ВГА Стремоусов заявил, что херсонские аграрии начали продажу зерна в Россию