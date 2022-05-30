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Херсонские аграрии начали продажу зерна в Россию - РИА Новости, 30.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/zerno-1791654673.html
Херсонские аграрии начали продажу зерна в Россию
Херсонские аграрии начали продажу зерна в Россию - РИА Новости, 30.05.2022
Херсонские аграрии начали продажу зерна в Россию
Херсонские аграрии начали продажу зерна в Россию, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:01
2022-05-30T10:01
специальная военная операция на украине
экономика
россия
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Херсонские аграрии начали продажу зерна в Россию, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Идет продажа зерна, потому что мы ждем новый урожай. С 20 июня начинается полноценная уборка зерновых на территории Херсонской области", - сказал Стремоусов.По его словам, аграрии отправляют зерно на продажу через Крым."Херсонские предприниматели продают зерно в Россию для повышения экономического благосостояния нашего региона", - подчеркнул Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220523/ovoschi-1790114727.html
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россия
херсонская область
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экономика, россия, херсонская область , запорожская область
10:01 30.05.2022
 
Херсонские аграрии начали продажу зерна в Россию

Замглавы ВГА Стремоусов заявил, что херсонские аграрии начали продажу зерна в Россию

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗерна пшеницы
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Зерна пшеницы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Херсонские аграрии начали продажу зерна в Россию, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Идет продажа зерна, потому что мы ждем новый урожай. С 20 июня начинается полноценная уборка зерновых на территории Херсонской области", - сказал Стремоусов.
Редис - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 11:38
Украина завозила овощи из Европы в ущерб своему урожаю, рассказал фермер
По его словам, аграрии отправляют зерно на продажу через Крым.
"Херсонские предприниматели продают зерно в Россию для повышения экономического благосостояния нашего региона", - подчеркнул Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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