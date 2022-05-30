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В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла - РИА Новости, 30.05.2022
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В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла - РИА Новости, 30.05.2022
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла
Землетрясение в 6 километрах от берега произошло в Адлерском районе Сочи, его магнитуда составила 3,5 балла, инфраструктура осталось целой, погибших и... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:50
2022-05-30T18:50
происшествия
сочи
черное море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 30 мая – РИА Новости. Землетрясение в 6 километрах от берега произошло в Адлерском районе Сочи, его магнитуда составила 3,5 балла, инфраструктура осталось целой, погибших и пострадавших при происшествии не обнаружено, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Уточняется, что все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения остались целыми, их работа продолжается в штатном режиме, погибших и пострадавших нет."Для обследования объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения были привлечены три мониторинговые группы от администрации города Сочи и две оперативные группы от... МЧС России по КК", - рассказали в ведомстве.
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происшествия, сочи, черное море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:50 30.05.2022
 
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла

В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5 балла

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВид с исторического здания Морского вокзала Сочи
Вид с исторического здания Морского вокзала Сочи - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Вид с исторического здания Морского вокзала Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 30 мая – РИА Новости. Землетрясение в 6 километрах от берега произошло в Адлерском районе Сочи, его магнитуда составила 3,5 балла, инфраструктура осталось целой, погибших и пострадавших при происшествии не обнаружено, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"В 17.40 30.05.2022 от оперативного дежурного... поступило сообщение о том, что на территории МО города-курорта Сочи, Адлерский район, Сочинской сейсмостанцией в 6 километрах от береговой линии в акватории Черного моря на глубине 10 километров произошло землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения остались целыми, их работа продолжается в штатном режиме, погибших и пострадавших нет.
"Для обследования объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения были привлечены три мониторинговые группы от администрации города Сочи и две оперативные группы от... МЧС России по КК", - рассказали в ведомстве.
Северо-Курильск - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 09:19
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8
 
ПроисшествияСочиЧерное мореМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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