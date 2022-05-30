https://ria.ru/20220530/zemletryasenie-1791849493.html

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла - РИА Новости, 30.05.2022

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла

Землетрясение в 6 километрах от берега произошло в Адлерском районе Сочи, его магнитуда составила 3,5 балла, инфраструктура осталось целой, погибших и... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T18:50

2022-05-30T18:50

2022-05-30T18:50

происшествия

сочи

черное море

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 30 мая – РИА Новости. Землетрясение в 6 километрах от берега произошло в Адлерском районе Сочи, его магнитуда составила 3,5 балла, инфраструктура осталось целой, погибших и пострадавших при происшествии не обнаружено, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Уточняется, что все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения остались целыми, их работа продолжается в штатном режиме, погибших и пострадавших нет."Для обследования объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения были привлечены три мониторинговые группы от администрации города Сочи и две оперативные группы от... МЧС России по КК", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220516/zemletryasenie-1788732610.html

сочи

черное море

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происшествия, сочи, черное море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)