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В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла - РИА Новости, 30.05.2022
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла
Землетрясение в 6 километрах от берега произошло в Адлерском районе Сочи, его магнитуда составила 3,5 балла, инфраструктура осталось целой, погибших и... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:50
2022-05-30T18:50
2022-05-30T18:50
происшествия
сочи
черное море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 30 мая – РИА Новости. Землетрясение в 6 километрах от берега произошло в Адлерском районе Сочи, его магнитуда составила 3,5 балла, инфраструктура осталось целой, погибших и пострадавших при происшествии не обнаружено, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Уточняется, что все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения остались целыми, их работа продолжается в штатном режиме, погибших и пострадавших нет."Для обследования объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения были привлечены три мониторинговые группы от администрации города Сочи и две оперативные группы от... МЧС России по КК", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220516/zemletryasenie-1788732610.html
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происшествия, сочи, черное море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла
В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5 балла