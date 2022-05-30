16:27 30.05.2022 (обновлено: 17:33 30.05.2022)
Захарова напомнила Трасс о поведении Британии на Балканах
Захарова раскритиковала слова главы МИД Британии Трасс о Балканах
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила главе британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс о многочисленных примерах негативного влияния Лондона на ситуацию на Балканах.
"В ходе визита... Лиз Трасс на Балканы она призвала жителей Боснии и Герцеговины не верить России, "обладающей пагубным влиянием" на этот регион. Эксперты перешептываются: в ходе британско-боснийских переговоров затрагивалась тема вхождения страны в "единый европейский дом" и интеграция в НАТО... Об обладающей разрушительно-беспринципным влиянием НАТО на Балканы говорить как-то странно, но все же напомню: в 1999 году Североатлантический альянс с применением обедненного урана бомбил Югославию... Про "монгольское и татарское нашествие на Украину" умница Лиз Трасс знает, а про бомбардировки Белграда натовцами – нет?" — написала она в своем Telegram-канале.
Захарова подчеркнула, что на протяжении всего периода зависимого пребывания славян на Балканах Лондон способствовал их подчиненному положению, всячески подрывая потенциал национально-освободительных движений.
"Не Британия, а Россия помогла добиться независимости Греции в XIX веке, а когда Лондону это было выгодно — Англия напрямую вступала в конфликт против России и её славянских союзников на Балканах, как это было в ходе Крымской войны и так называемого "Восточного кризиса" второй половины 1870-х годов", — указала она.
По ее словам, глава Форин-офиса лорд Пальмерстон открыто признавал, что в интересах Лондона покровительствовать противникам России и тем, кто стремится освободить славянские народы Балкан.
"Именно Британия отказалась поддержать в 1876 году так называемый "Берлинский меморандум" России и Европы в связи с восстанием балканских наций (в том числе Боснии и Герцеговины), тем самым снизив его значимость и вес в международных делах", — пояснила представитель МИД.
Захарова также заметила, что на протяжении долгого времени Балканы считались "пороховой бочкой Европы", и обострение противоречий на юго-востоке Европы поддерживалось Британией, поскольку в первую очередь наносило ущерб как интересам австрийско-немецкой коалиции, так и России в регионе, в результате это вылилось в Первую мировую войну.
"Уже в ХХ веке, в первый период Второй мировой войны, югославское правительство умоляло британцев помочь славянам перед лицом Третьего рейха, спасти страну от оккупации и разорения, но британцы проигнорировали призыв руководства южнославянского государства. Более того, они им преступно воспользовались, полагая, что, оттянув силы вермахта на Югославию, Берлин облегчит Британии задачу вести свою войну в Европе", — написала она.
Кроме того, она отметила, что во второй половине ХХ века Британия установила нормальные отношения с социалистической Югославией исключительно по причине несогласия Белграда с политикой Москвы, и даже в этих условиях "вынужденной дружбы", как показывают недавно рассекреченные телеграммы Форин-офиса, была заинтересована в этнической нестабильности в регионе, включая Косово.
Захарова подытожила, что в 90-е годы наступил апофеоз "британского и натовского влияния" на Балканы, когда Лондон покровительствовал торговле органами, которой промышляли косовские боевики, и контрабанде в регионе всего, включая оружие.