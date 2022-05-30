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У Дома правительства в Ереване начались задержания - РИА Новости, 30.05.2022
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У Дома правительства в Ереване начались задержания
У Дома правительства в Ереване начались задержания - РИА Новости, 30.05.2022
У Дома правительства в Ереване начались задержания
Силы полиции и спецназа начали массово задерживать участников протестного шествия у Дома правительства в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:16
2022-05-30T13:57
в мире
ереван
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Силы полиции и спецназа начали массово задерживать участников протестного шествия у Дома правительства в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Люди в какой-то момент акции отошли от дома правительства и устроили шествие по городу, но, сделав круг, вернулись обратно. У Дома правительства начались стычки со спецназом и полицией. Силовики активно задерживают людей. Спецсредства не используют.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
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Стычки полиции с протестующими у дома правительства в Ереване
Стычки полиции с протестующими возобновились у дома правительства в Ереване, начались задержания
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в мире, ереван, армения, никол пашинян
13:16 30.05.2022 (обновлено: 13:57 30.05.2022)
 
У Дома правительства в Ереване начались задержания

У Дома правительства в Ереване начались задержания протестующих

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Силы полиции и спецназа начали массово задерживать участников протестного шествия у Дома правительства в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Люди в какой-то момент акции отошли от дома правительства и устроили шествие по городу, но, сделав круг, вернулись обратно. У Дома правительства начались стычки со спецназом и полицией. Силовики активно задерживают людей. Спецсредства не используют.
Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
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