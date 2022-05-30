https://ria.ru/20220530/zaderzhaniya-1791724810.html

У Дома правительства в Ереване начались задержания

У Дома правительства в Ереване начались задержания - РИА Новости, 30.05.2022

У Дома правительства в Ереване начались задержания

Силы полиции и спецназа начали массово задерживать участников протестного шествия у Дома правительства в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T13:16

2022-05-30T13:16

2022-05-30T13:57

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армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Силы полиции и спецназа начали массово задерживать участников протестного шествия у Дома правительства в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Люди в какой-то момент акции отошли от дома правительства и устроили шествие по городу, но, сделав круг, вернулись обратно. У Дома правительства начались стычки со спецназом и полицией. Силовики активно задерживают людей. Спецсредства не используют.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стычки полиции с протестующими у дома правительства в Ереване Стычки полиции с протестующими возобновились у дома правительства в Ереване, начались задержания 2022-05-30T13:16 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ереван, армения, никол пашинян