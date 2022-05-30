https://ria.ru/20220530/yuvelirka-1791697982.html

Москва увеличила выпуск ювелирных изделий на 40 процентов

Москва увеличила выпуск ювелирных изделий на 40 процентов - РИА Новости, 30.05.2022

Москва увеличила выпуск ювелирных изделий на 40 процентов

Московские предприятия в первом квартале увеличили выпуск изделий из драгоценных материалов и бижутерии на 40% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:17

2022-05-30T12:17

2022-05-30T12:17

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

экономика

ювелирные украшения

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Московские предприятия в первом квартале увеличили выпуск изделий из драгоценных материалов и бижутерии на 40% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Столичные компании выпускают широкий перечень товаров: пищевую продукцию, лекарства, различное оборудование и технику, одежду и текстиль, а также ювелирные изделия и бижутерию. Производством последних на территории Москвы занимаются 80 предприятий, из них шесть – средние и крупные. За первый квартал этого года они нарастили объем выпускаемой продукции на 41% к аналогичному периоду прошлого года", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его словам, предприятия города используют в производстве различные драгоценные металлы и камни – золото, серебро, платину, алмазы, изумруды, жемчуг, а также недрагоценные и полудрагоценные материалы."Объем отгруженной бижутерии и изделий из драгоценных материалов увеличился в столице на 18,8% по сравнению с показателем 2021 года и на 60% по сравнению с 2020 годом – до 10,6 миллиарда рублей. Всего в первом квартале 2022 года в городе выпустили 204 тысячи золотых украшений, что на 11,8% больше, чем в январе – марте 2021 года", – уточнил руководитель ДИПП Владислав Овчинский.В то же время бижутерии в столице произвели в первом квартале на 36,7 миллиона рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2021 года.В ДИПП напомнили, что сегодня промышленным предприятиям города доступен широкий перечень антикризисных мер поддержки для дальнейшего наращивания объемов производства. Компании могут обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства для получения льготных кредитов на пополнение оборотных средств. Благодаря этому инструменту предприятия могут получить средства по ставке значительно ниже банковской и направить их на выплату зарплат и закупку материалов.

https://ria.ru/20220523/proizvodstvo-1790136343.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, экономика, ювелирные украшения