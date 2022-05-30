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Банк России выпускает монету к столетнему юбилею нелегальной разведки
Банк России выпускает монету к столетнему юбилею нелегальной разведки - РИА Новости, 30.05.2022
Банк России выпускает монету к столетнему юбилею нелегальной разведки
Банк России в понедельник, 30 мая, выпускает в обращение памятную недрагоценную монету, посвященную столетнему юбилею нелегальной разведки, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:26
2022-05-30T13:26
2022-05-30T13:26
экономика
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Банк России в понедельник, 30 мая, выпускает в обращение памятную недрагоценную монету, посвященную столетнему юбилею нелегальной разведки, сообщается на сайте регулятора."Банк России 30 мая 2022 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "100-летний юбилей нелегальной разведки", - говорится в сообщении.Диаметр монеты - 39 миллиметров, тираж - три тысячи штук. На лицевой стороне расположено рельефное изображение государственного герба России и надписи: "Российская Федерация", "Банк России", "2022 год" и номинал.На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение скульптурной композиции в честь отечественных разведчиков "Отечество, доблесть, честь" на фоне главного входа в штаб-квартиру Службы внешней разведки России, внизу по окружности - надпись "Без права на славу во славу державы", "Управление "С" и "100 лет".Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Банк России выпускает монету к столетнему юбилею нелегальной разведки
Банк России выпускает памятную монету, посвященную столетию нелегальной разведки