https://ria.ru/20220530/yubiley-1791728530.html

Банк России выпускает монету к столетнему юбилею нелегальной разведки

Банк России выпускает монету к столетнему юбилею нелегальной разведки - РИА Новости, 30.05.2022

Банк России выпускает монету к столетнему юбилею нелегальной разведки

Банк России в понедельник, 30 мая, выпускает в обращение памятную недрагоценную монету, посвященную столетнему юбилею нелегальной разведки, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T13:26

2022-05-30T13:26

2022-05-30T13:26

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Банк России в понедельник, 30 мая, выпускает в обращение памятную недрагоценную монету, посвященную столетнему юбилею нелегальной разведки, сообщается на сайте регулятора."Банк России 30 мая 2022 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "100-летний юбилей нелегальной разведки", - говорится в сообщении.Диаметр монеты - 39 миллиметров, тираж - три тысячи штук. На лицевой стороне расположено рельефное изображение государственного герба России и надписи: "Российская Федерация", "Банк России", "2022 год" и номинал.На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение скульптурной композиции в честь отечественных разведчиков "Отечество, доблесть, честь" на фоне главного входа в штаб-квартиру Службы внешней разведки России, внизу по окружности - надпись "Без права на славу во славу державы", "Управление "С" и "100 лет".Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.

https://ria.ru/20220526/tsb-1790935163.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)