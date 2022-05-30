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Женщина пострадала при обстреле Ясиноватой украинскими войсками - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Женщина пострадала при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
Женщина пострадала при обстреле Ясиноватой украинскими войсками - РИА Новости, 30.05.2022
Женщина пострадала при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
Мирная жительница Ясиноватой в Донецкой народной республике получила ранение из-за обстрела населенного пункта украинскими войсками, сообщил штаб... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T16:18
2022-05-30T16:18
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Мирная жительница Ясиноватой в Донецкой народной республике получила ранение из-за обстрела населенного пункта украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела по ул. Скрипника получила ранение женщина. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь", - написал штаб в своем Telegram-канале.
украина
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в мире, вооруженные силы украины, украина, ясиноватая, донецкая народная республика
16:18 30.05.2022
 
Женщина пострадала при обстреле Ясиноватой украинскими войсками

Женщина получила ранение при обстреле Ясиноватой в ДНР со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая
Указатель на въезде в город Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Мирная жительница Ясиноватой в Донецкой народной республике получила ранение из-за обстрела населенного пункта украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела по ул. Скрипника получила ранение женщина. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь", - написал штаб в своем Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:19Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаЯсиноватаяДонецкая Народная Республика
 
 
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