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Женщина пострадала при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
Женщина пострадала при обстреле Ясиноватой украинскими войсками - РИА Новости, 30.05.2022
Женщина пострадала при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
Мирная жительница Ясиноватой в Донецкой народной республике получила ранение из-за обстрела населенного пункта украинскими войсками, сообщил штаб... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T16:18
2022-05-30T16:18
2022-05-30T16:18
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Мирная жительница Ясиноватой в Донецкой народной республике получила ранение из-за обстрела населенного пункта украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела по ул. Скрипника получила ранение женщина. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь", - написал штаб в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, ясиноватая, донецкая народная республика
Женщина пострадала при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
Женщина получила ранение при обстреле Ясиноватой в ДНР со стороны украинских войск