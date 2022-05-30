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Женщина пострадала при обстреле Ясиноватой украинскими войсками

Женщина пострадала при обстреле Ясиноватой украинскими войсками - РИА Новости, 30.05.2022

Женщина пострадала при обстреле Ясиноватой украинскими войсками

Мирная жительница Ясиноватой в Донецкой народной республике получила ранение из-за обстрела населенного пункта украинскими войсками, сообщил штаб... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T16:18

2022-05-30T16:18

2022-05-30T16:18

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

ясиноватая

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Мирная жительница Ясиноватой в Донецкой народной республике получила ранение из-за обстрела населенного пункта украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела по ул. Скрипника получила ранение женщина. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь", - написал штаб в своем Telegram-канале.

украина

ясиноватая

донецкая народная республика

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, ясиноватая, донецкая народная республика