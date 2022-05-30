https://ria.ru/20220530/yaponiya-1791778655.html

Глобальный кризис агросырья и падение йены ударили по Японии

Глобальный кризис агросырья и падение йены ударили по Японии - РИА Новости, 30.05.2022

Глобальный кризис агросырья и падение йены ударили по Японии

Япония столкнулась с небывалым подъемом цен и падением курса собственной валюты, пишет Yahoo News Japan. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T15:40

2022-05-30T15:40

2022-05-30T15:55

цены на нефть

япония

токио

энергетический кризис

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Япония столкнулась с небывалым подъемом цен и падением курса собственной валюты, пишет Yahoo News Japan.Как уточняет портал, причиной стало стремительное мировое подорожание энергоносителей, таких как нефть и уголь, а также стали, цветных металлов и продуктов агропромышленного комплекса.Авторы материала напомнили, что японская экономика сильно зависит от импорта агропродукции, а животноводство страны почти полностью обеспечивается иностранными кормами. Увеличение спроса на эти товары в Китае, а также падение курса йены почти на 17% с начала года в итоге вызвали общий рост цен на 10%. Ослабление японской валюты усугубляется разнонаправленностью политики США, готовящихся к затяжному кризису, и Банка Японии, считающего трудности временными.Власти ожидают этим летом проблем с электроэнергией в Токио, а зимой с этим столкнутся другие части страны. По информации канала NHK, грядущий отопительный сезон может стать самым сложным для государства с 2012 года, когда после землетрясения и аварии на АЭС "Фукусима-1" остановились все атомные электростанции.Правительство может принудить энергетические компании задействовать старые тепловые электростанции, работу которых прекратили из-за истечения срока эксплуатации, а также к максимальному перезапуску АЭС.Токио на фоне спецоперации на Украине объявил санкции против Москвы. В частности, Россию исключили из режима наибольшего благоприятствования в торговле и запретили экспорт некоторых товаров, в том числе люксовых автомобилей и предметов роскоши. Премьер-министр Ёсихидэ Суга также обещал сократить зависимость от российских энергоресурсов.

https://ria.ru/20220517/banki-1788925808.html

https://ria.ru/20220518/yaponiya-1789134614.html

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цены на нефть, япония, токио, энергетический кризис