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Глобальный кризис агросырья и падение йены ударили по Японии - РИА Новости, 30.05.2022
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Глобальный кризис агросырья и падение йены ударили по Японии
Глобальный кризис агросырья и падение йены ударили по Японии - РИА Новости, 30.05.2022
Глобальный кризис агросырья и падение йены ударили по Японии
Япония столкнулась с небывалым подъемом цен и падением курса собственной валюты, пишет Yahoo News Japan. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:40
2022-05-30T15:55
цены на нефть
япония
токио
энергетический кризис
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Япония столкнулась с небывалым подъемом цен и падением курса собственной валюты, пишет Yahoo News Japan.Как уточняет портал, причиной стало стремительное мировое подорожание энергоносителей, таких как нефть и уголь, а также стали, цветных металлов и продуктов агропромышленного комплекса.Авторы материала напомнили, что японская экономика сильно зависит от импорта агропродукции, а животноводство страны почти полностью обеспечивается иностранными кормами. Увеличение спроса на эти товары в Китае, а также падение курса йены почти на 17% с начала года в итоге вызвали общий рост цен на 10%. Ослабление японской валюты усугубляется разнонаправленностью политики США, готовящихся к затяжному кризису, и Банка Японии, считающего трудности временными.Власти ожидают этим летом проблем с электроэнергией в Токио, а зимой с этим столкнутся другие части страны. По информации канала NHK, грядущий отопительный сезон может стать самым сложным для государства с 2012 года, когда после землетрясения и аварии на АЭС "Фукусима-1" остановились все атомные электростанции.Правительство может принудить энергетические компании задействовать старые тепловые электростанции, работу которых прекратили из-за истечения срока эксплуатации, а также к максимальному перезапуску АЭС.Токио на фоне спецоперации на Украине объявил санкции против Москвы. В частности, Россию исключили из режима наибольшего благоприятствования в торговле и запретили экспорт некоторых товаров, в том числе люксовых автомобилей и предметов роскоши. Премьер-министр Ёсихидэ Суга также обещал сократить зависимость от российских энергоресурсов.
https://ria.ru/20220517/banki-1788925808.html
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цены на нефть, япония, токио, энергетический кризис
15:40 30.05.2022 (обновлено: 15:55 30.05.2022)
 
Глобальный кризис агросырья и падение йены ударили по Японии

Yahoo News Japan: в Японии зафиксировали рекордный рост цен и рекордное падение йены

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛюди на одной из улиц в Токио
Люди на одной из улиц в Токио - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Япония столкнулась с небывалым подъемом цен и падением курса собственной валюты, пишет Yahoo News Japan.
Как уточняет портал, причиной стало стремительное мировое подорожание энергоносителей, таких как нефть и уголь, а также стали, цветных металлов и продуктов агропромышленного комплекса.
Токио - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 06:04
NHK: японские банки потеряли миллиарды долларов из-за санкций против России
Авторы материала напомнили, что японская экономика сильно зависит от импорта агропродукции, а животноводство страны почти полностью обеспечивается иностранными кормами. Увеличение спроса на эти товары в Китае, а также падение курса йены почти на 17% с начала года в итоге вызвали общий рост цен на 10%. Ослабление японской валюты усугубляется разнонаправленностью политики США, готовящихся к затяжному кризису, и Банка Японии, считающего трудности временными.
Власти ожидают этим летом проблем с электроэнергией в Токио, а зимой с этим столкнутся другие части страны. По информации канала NHK, грядущий отопительный сезон может стать самым сложным для государства с 2012 года, когда после землетрясения и аварии на АЭС "Фукусима-1" остановились все атомные электростанции.
Правительство может принудить энергетические компании задействовать старые тепловые электростанции, работу которых прекратили из-за истечения срока эксплуатации, а также к максимальному перезапуску АЭС.
Токио на фоне спецоперации на Украине объявил санкции против Москвы. В частности, Россию исключили из режима наибольшего благоприятствования в торговле и запретили экспорт некоторых товаров, в том числе люксовых автомобилей и предметов роскоши. Премьер-министр Ёсихидэ Суга также обещал сократить зависимость от российских энергоресурсов.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 08:00
Япония жертвует своим будущим из-за Украины
 
Цены на нефтьЯпонияТокиоЭнергетический кризис
 
 
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