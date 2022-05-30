https://ria.ru/20220530/yaponiya-1791697739.html

Большинство японцев выступают за увеличение военных расходов, показал опрос

Большинство японцев выступают за увеличение военных расходов, показал опрос - РИА Новости, 30.05.2022

Большинство японцев выступают за увеличение военных расходов, показал опрос

Согласно данным опроса, проведенного японской деловой газетой "Никкэй", 56% респондентов согласны с повышением расходов на оборону до 2% ВВП. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:11

2022-05-30T12:11

2022-05-30T12:11

в мире

япония

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ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Согласно данным опроса, проведенного японской деловой газетой "Никкэй", 56% респондентов согласны с повышением расходов на оборону до 2% ВВП.Ранее такую идею высказала группа депутатов от правящей Либерально-демократической партии страны, затем неделю назад в ходе японо-американского саммита ее озвучил премьер-министр Японии, который, правда, не стал называть конкретные цифры, ограничившись лишь выражением "на значительную сумму".Против повышения оборонных расходов до уровня 2% ВВП высказались 31%. В опросе, проведенном в апреле, голоса разделились примерно поровну.Также большинство респондентов высказались за обладание Японией так называемой "способности к ответному удару", которая ранее называлась более откровенно – "способность превентивного поражения ракетных баз противника". За то, чтобы Япония обладала такой способностью, высказались 60%, против – 30%.Опрос проводился 27-29 мая среди 935 человек методом случайной компьютерной выборки по телефону.

https://ria.ru/20220530/tseny-1791635581.html

япония

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, япония