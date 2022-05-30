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Большинство японцев выступают за увеличение военных расходов, показал опрос - РИА Новости, 30.05.2022
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Большинство японцев выступают за увеличение военных расходов, показал опрос
Большинство японцев выступают за увеличение военных расходов, показал опрос - РИА Новости, 30.05.2022
Большинство японцев выступают за увеличение военных расходов, показал опрос
Согласно данным опроса, проведенного японской деловой газетой "Никкэй", 56% респондентов согласны с повышением расходов на оборону до 2% ВВП. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:11
2022-05-30T12:11
в мире
япония
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ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Согласно данным опроса, проведенного японской деловой газетой "Никкэй", 56% респондентов согласны с повышением расходов на оборону до 2% ВВП.Ранее такую идею высказала группа депутатов от правящей Либерально-демократической партии страны, затем неделю назад в ходе японо-американского саммита ее озвучил премьер-министр Японии, который, правда, не стал называть конкретные цифры, ограничившись лишь выражением "на значительную сумму".Против повышения оборонных расходов до уровня 2% ВВП высказались 31%. В опросе, проведенном в апреле, голоса разделились примерно поровну.Также большинство респондентов высказались за обладание Японией так называемой "способности к ответному удару", которая ранее называлась более откровенно – "способность превентивного поражения ракетных баз противника". За то, чтобы Япония обладала такой способностью, высказались 60%, против – 30%.Опрос проводился 27-29 мая среди 935 человек методом случайной компьютерной выборки по телефону.
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в мире, япония
12:11 30.05.2022
 
Большинство японцев выступают за увеличение военных расходов, показал опрос

"Никкэй": большинство японцев выступают за увеличение военных расходов

© AP Photo / Eugene HoshikoДесантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии на полигоне Хигаси Фудзи
Десантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии на полигоне Хигаси Фудзи - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Десантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии на полигоне Хигаси Фудзи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Согласно данным опроса, проведенного японской деловой газетой "Никкэй", 56% респондентов согласны с повышением расходов на оборону до 2% ВВП.
Ранее такую идею высказала группа депутатов от правящей Либерально-демократической партии страны, затем неделю назад в ходе японо-американского саммита ее озвучил премьер-министр Японии, который, правда, не стал называть конкретные цифры, ограничившись лишь выражением "на значительную сумму".
Против повышения оборонных расходов до уровня 2% ВВП высказались 31%. В опросе, проведенном в апреле, голоса разделились примерно поровну.
Также большинство респондентов высказались за обладание Японией так называемой "способности к ответному удару", которая ранее называлась более откровенно – "способность превентивного поражения ракетных баз противника". За то, чтобы Япония обладала такой способностью, высказались 60%, против – 30%.
Опрос проводился 27-29 мая среди 935 человек методом случайной компьютерной выборки по телефону.
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