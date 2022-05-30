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СК расследует взрыв в Мелитополе - РИА Новости, 30.05.2022
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СК расследует взрыв в Мелитополе
СК расследует взрыв в Мелитополе - РИА Новости, 30.05.2022
СК расследует взрыв в Мелитополе
Российские следователи зафиксируют и расследуют взрыв в Мелитополе, организованный украинскими диверсантами, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:33
2022-05-30T12:36
в мире
мелитополь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские следователи зафиксируют и расследуют взрыв в Мелитополе, организованный украинскими диверсантами, сообщается на сайте СК РФ."Следователи СК России зафиксируют и расследуют факт взрыва автомобиля в городе Мелитополе Запорожской области Украины, в результате которого пострадали мирные граждане... СК РФ установит лиц, причастных к совершению указанного преступления, с целью привлечения виновных к уголовной ответственности и обеспечения принципа неотвратимости наказания", - говорится в сообщении.По имеющимся сведениям, 30 мая в центре Мелитополя у жилого дома во время раздачи гумпомощи произошел взрыв, организованный украинскими диверсантами. По предварительной информации, в результате пострадали три человека, в том числе волонтеры, двое из них госпитализированы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220530/melitopol-1791657380.html
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в мире, мелитополь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
12:33 30.05.2022 (обновлено: 12:36 30.05.2022)
 
СК расследует взрыв в Мелитополе

СК расследует взрыв в Мелитополе, организованный украинскими диверсантами

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВзорванный автомобиль в центре Мелитополя
Взорванный автомобиль в центре Мелитополя - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости
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Взорванный автомобиль в центре Мелитополя. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские следователи зафиксируют и расследуют взрыв в Мелитополе, организованный украинскими диверсантами, сообщается на сайте СК РФ.
"Следователи СК России зафиксируют и расследуют факт взрыва автомобиля в городе Мелитополе Запорожской области Украины, в результате которого пострадали мирные граждане... СК РФ установит лиц, причастных к совершению указанного преступления, с целью привлечения виновных к уголовной ответственности и обеспечения принципа неотвратимости наказания", - говорится в сообщении.
Мужчина идет по дороге в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
10:12В мире
Взрыв в Мелитополе произошел во время раздачи гумпомощи
По имеющимся сведениям, 30 мая в центре Мелитополя у жилого дома во время раздачи гумпомощи произошел взрыв, организованный украинскими диверсантами. По предварительной информации, в результате пострадали три человека, в том числе волонтеры, двое из них госпитализированы.
 
В миреМелитопольРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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