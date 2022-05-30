https://ria.ru/20220530/vzryv-1791709620.html

СК расследует взрыв в Мелитополе

СК расследует взрыв в Мелитополе - РИА Новости, 30.05.2022

СК расследует взрыв в Мелитополе

Российские следователи зафиксируют и расследуют взрыв в Мелитополе, организованный украинскими диверсантами, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:33

2022-05-30T12:33

2022-05-30T12:36

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские следователи зафиксируют и расследуют взрыв в Мелитополе, организованный украинскими диверсантами, сообщается на сайте СК РФ."Следователи СК России зафиксируют и расследуют факт взрыва автомобиля в городе Мелитополе Запорожской области Украины, в результате которого пострадали мирные граждане... СК РФ установит лиц, причастных к совершению указанного преступления, с целью привлечения виновных к уголовной ответственности и обеспечения принципа неотвратимости наказания", - говорится в сообщении.По имеющимся сведениям, 30 мая в центре Мелитополя у жилого дома во время раздачи гумпомощи произошел взрыв, организованный украинскими диверсантами. По предварительной информации, в результате пострадали три человека, в том числе волонтеры, двое из них госпитализированы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220530/melitopol-1791657380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мелитополь, россия, следственный комитет россии (ск рф)