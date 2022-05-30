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При взрыве газового баллона в Брянске погиб один человек - РИА Новости, 30.05.2022
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При взрыве газового баллона в Брянске погиб один человек
При взрыве газового баллона в Брянске погиб один человек - РИА Новости, 30.05.2022
При взрыве газового баллона в Брянске погиб один человек
Водитель Брянского государственного университета погиб при взрыве баллона с газом в автомобиле, припаркованном возле вуза, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:18
2022-05-30T14:58
происшествия
россия
брянск
брянская область
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БРЯНСК, 30 мая — РИА Новости. Водитель Брянского государственного университета погиб при взрыве баллона с газом в автомобиле, припаркованном возле вуза, сообщила прокуратура региона.По информации ведомства, пожар произошел в понедельник около девяти часов утра.Также в ведомстве РИА Новости уточнили, что пострадавшие не являются студентами БГУ.На место ЧП выехал заместитель прокурора Брянской области Руслан Коберник, который координирует работу правоохранительных органов, а также спасательных и специальных служб. Прокуратура проверит обстоятельства произошедшего.
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происшествия, россия, брянск, брянская область
12:18 30.05.2022 (обновлено: 14:58 30.05.2022)
 
При взрыве газового баллона в Брянске погиб один человек

В Брянске при взрыве газового баллона в машине погиб один человек, двое получили ранения

© ГУ МЧС России по Брянской областиПожарная машина на месте взрыва газового баллона в Брянске
Пожарная машина на месте взрыва газового баллона в Брянске
© ГУ МЧС России по Брянской области
Пожарная машина на месте взрыва газового баллона в Брянске. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 30 мая — РИА Новости. Водитель Брянского государственного университета погиб при взрыве баллона с газом в автомобиле, припаркованном возле вуза, сообщила прокуратура региона.
По информации ведомства, пожар произошел в понедельник около девяти часов утра.

"Погиб водитель автомобиля 1962 года рождения. Еще два человека получили ранения, один из которых госпитализирован в лечебное учреждение", — говорится в заявлении.

Также в ведомстве РИА Новости уточнили, что пострадавшие не являются студентами БГУ.
На место ЧП выехал заместитель прокурора Брянской области Руслан Коберник, который координирует работу правоохранительных органов, а также спасательных и специальных служб. Прокуратура проверит обстоятельства произошедшего.
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