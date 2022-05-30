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При взрыве газового баллона в Брянске погиб один человек

При взрыве газового баллона в Брянске погиб один человек - РИА Новости, 30.05.2022

При взрыве газового баллона в Брянске погиб один человек

Водитель Брянского государственного университета погиб при взрыве баллона с газом в автомобиле, припаркованном возле вуза, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:18

2022-05-30T12:18

2022-05-30T14:58

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БРЯНСК, 30 мая — РИА Новости. Водитель Брянского государственного университета погиб при взрыве баллона с газом в автомобиле, припаркованном возле вуза, сообщила прокуратура региона.По информации ведомства, пожар произошел в понедельник около девяти часов утра.Также в ведомстве РИА Новости уточнили, что пострадавшие не являются студентами БГУ.На место ЧП выехал заместитель прокурора Брянской области Руслан Коберник, который координирует работу правоохранительных органов, а также спасательных и специальных служб. Прокуратура проверит обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220526/pozhar-1790903744.html

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происшествия, россия, брянск, брянская область