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При взрыве газового баллона в Брянске погиб один человек
При взрыве газового баллона в Брянске погиб один человек - РИА Новости, 30.05.2022
При взрыве газового баллона в Брянске погиб один человек
Водитель Брянского государственного университета погиб при взрыве баллона с газом в автомобиле, припаркованном возле вуза, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:18
2022-05-30T12:18
2022-05-30T14:58
происшествия
россия
брянск
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БРЯНСК, 30 мая — РИА Новости. Водитель Брянского государственного университета погиб при взрыве баллона с газом в автомобиле, припаркованном возле вуза, сообщила прокуратура региона.По информации ведомства, пожар произошел в понедельник около девяти часов утра.Также в ведомстве РИА Новости уточнили, что пострадавшие не являются студентами БГУ.На место ЧП выехал заместитель прокурора Брянской области Руслан Коберник, который координирует работу правоохранительных органов, а также спасательных и специальных служб. Прокуратура проверит обстоятельства произошедшего.
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происшествия, россия, брянск, брянская область
12:18 30.05.2022 (обновлено: 14:58 30.05.2022)
При взрыве газового баллона в Брянске погиб один человек
В Брянске при взрыве газового баллона в машине погиб один человек, двое получили ранения