https://ria.ru/20220530/vystrel-1791882109.html

В Ингушетии мальчик случайно застрелил семилетнего соседа

В Ингушетии мальчик случайно застрелил семилетнего соседа - РИА Новости, 30.05.2022

В Ингушетии мальчик случайно застрелил семилетнего соседа

Прокурор Ингушетии организовал проверку после того, как восьмилетний мальчик из пневматического ружья случайно застрелил семилетнего соседа, сообщает... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T21:22

2022-05-30T21:22

2022-05-30T21:22

происшествия

россия

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Прокурор Ингушетии организовал проверку после того, как восьмилетний мальчик из пневматического ружья случайно застрелил семилетнего соседа, сообщает региональная прокуратура."Установлено, что 27 мая восьмилетний ребенок по месту своего жительства в селении Али-Юрт в результате неосторожного обращения с пневматическим ружьем, которое хранилось в его домовладении, произвел выстрел в область грудной клетки соседского семилетнего ребенка. От полученного ранения мальчик скончался при доставлении в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Отмечается, что прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку по данному факту. "В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и условия произошедшего, проверено соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и законодательства о порядке хранения оружия. Кроме того, будет дана оценка действиям законных представителей, не обеспечивших должный контроль за детьми", - уточняет прокуратура.Региональное СУСК по данному факту возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы."По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20220131/armiya-1770276398.html

https://ria.ru/20220525/rebenok-1790619616.html

россия

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, республика ингушетия