В Ингушетии мальчик случайно застрелил семилетнего соседа
Ребенок в Ингушетии из пневматического ружья случайно застрелил семилетнего соседа
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Прокурор Ингушетии организовал проверку после того, как восьмилетний мальчик из пневматического ружья случайно застрелил семилетнего соседа, сообщает региональная прокуратура.
"Установлено, что 27 мая восьмилетний ребенок по месту своего жительства в селении Али-Юрт в результате неосторожного обращения с пневматическим ружьем, которое хранилось в его домовладении, произвел выстрел в область грудной клетки соседского семилетнего ребенка. От полученного ранения мальчик скончался при доставлении в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку по данному факту. "В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и условия произошедшего, проверено соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и законодательства о порядке хранения оружия. Кроме того, будет дана оценка действиям законных представителей, не обеспечивших должный контроль за детьми", - уточняет прокуратура.
Региональное СУСК по данному факту возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.
"По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза", - подчеркнули в ведомстве.