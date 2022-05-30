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В Ингушетии мальчик случайно застрелил семилетнего соседа - РИА Новости, 30.05.2022
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В Ингушетии мальчик случайно застрелил семилетнего соседа
В Ингушетии мальчик случайно застрелил семилетнего соседа - РИА Новости, 30.05.2022
В Ингушетии мальчик случайно застрелил семилетнего соседа
Прокурор Ингушетии организовал проверку после того, как восьмилетний мальчик из пневматического ружья случайно застрелил семилетнего соседа, сообщает... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T21:22
2022-05-30T21:22
происшествия
россия
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Прокурор Ингушетии организовал проверку после того, как восьмилетний мальчик из пневматического ружья случайно застрелил семилетнего соседа, сообщает региональная прокуратура."Установлено, что 27 мая восьмилетний ребенок по месту своего жительства в селении Али-Юрт в результате неосторожного обращения с пневматическим ружьем, которое хранилось в его домовладении, произвел выстрел в область грудной клетки соседского семилетнего ребенка. От полученного ранения мальчик скончался при доставлении в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Отмечается, что прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку по данному факту. "В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и условия произошедшего, проверено соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и законодательства о порядке хранения оружия. Кроме того, будет дана оценка действиям законных представителей, не обеспечивших должный контроль за детьми", - уточняет прокуратура.Региональное СУСК по данному факту возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы."По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20220131/armiya-1770276398.html
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происшествия, россия, республика ингушетия
21:22 30.05.2022
 
В Ингушетии мальчик случайно застрелил семилетнего соседа

Ребенок в Ингушетии из пневматического ружья случайно застрелил семилетнего соседа

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Прокурор Ингушетии организовал проверку после того, как восьмилетний мальчик из пневматического ружья случайно застрелил семилетнего соседа, сообщает региональная прокуратура.
"Установлено, что 27 мая восьмилетний ребенок по месту своего жительства в селении Али-Юрт в результате неосторожного обращения с пневматическим ружьем, которое хранилось в его домовладении, произвел выстрел в область грудной клетки соседского семилетнего ребенка. От полученного ранения мальчик скончался при доставлении в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку по данному факту. "В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и условия произошедшего, проверено соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и законодательства о порядке хранения оружия. Кроме того, будет дана оценка действиям законных представителей, не обеспечивших должный контроль за детьми", - уточняет прокуратура.
Региональное СУСК по данному факту возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.
"По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза", - подчеркнули в ведомстве.
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