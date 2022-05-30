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Украинские войска заняли противотуберкулезный диспансер в Авдеевке - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/vsu-1791886544.html
Украинские войска заняли противотуберкулезный диспансер в Авдеевке
Украинские войска заняли противотуберкулезный диспансер в Авдеевке - РИА Новости, 30.05.2022
Украинские войска заняли противотуберкулезный диспансер в Авдеевке
Украинские войска заняли корпуса противотуберкулезного диспансера в подконтрольном Киеву городе Авдеевка в ДНР, в подвалах учреждения противник удерживает... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T21:46
2022-05-30T21:46
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска заняли корпуса противотуберкулезного диспансера в подконтрольном Киеву городе Авдеевка в ДНР, в подвалах учреждения противник удерживает мирных жителей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В регионе совместно с российскими военными действуют военнослужащие ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220530/pogibshie-1791865422.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
21:46 30.05.2022
 
Украинские войска заняли противотуберкулезный диспансер в Авдеевке

Минобороны: украинские войска заняли противотуберкулезный диспансер в Авдеевке

© Фото : @DNR_SCKK/TelegramПоследствия обстрелов больницы в ДНР
Последствия обстрелов больницы в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Фото : @DNR_SCKK/Telegram
Последствия обстрелов больницы в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска заняли корпуса противотуберкулезного диспансера в подконтрольном Киеву городе Авдеевка в ДНР, в подвалах учреждения противник удерживает мирных жителей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Авдеевке Донецкой Народной Республики на первых этажах жилых домов, в школе № 2 и корпусах противотуберкулезного диспансера размещен личный состав ВСУ, в подвальных помещениях силой удерживаются мирные граждане", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В регионе совместно с российскими военными действуют военнослужащие ДНР и ЛНР.
Последствия обстрела города Стаханова со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
Вчера, 19:25Специальная военная операция на Украине
При обстреле Стаханова со стороны ВСУ погибли две беременные женщины
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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