https://ria.ru/20220530/vsu-1791886544.html

Украинские войска заняли противотуберкулезный диспансер в Авдеевке

Украинские войска заняли противотуберкулезный диспансер в Авдеевке - РИА Новости, 30.05.2022

Украинские войска заняли противотуберкулезный диспансер в Авдеевке

Украинские войска заняли корпуса противотуберкулезного диспансера в подконтрольном Киеву городе Авдеевка в ДНР, в подвалах учреждения противник удерживает... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T21:46

2022-05-30T21:46

2022-05-30T21:46

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска заняли корпуса противотуберкулезного диспансера в подконтрольном Киеву городе Авдеевка в ДНР, в подвалах учреждения противник удерживает мирных жителей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В регионе совместно с российскими военными действуют военнослужащие ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220530/pogibshie-1791865422.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины