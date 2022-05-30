https://ria.ru/20220530/vorobev-1791804518.html

Воробьев: дополнительную финансовую помощь получат еще 40 тысяч жителей МО

Воробьев: дополнительную финансовую помощь получат еще 40 тысяч жителей МО - РИА Новости, 30.05.2022

Воробьев: дополнительную финансовую помощь получат еще 40 тысяч жителей МО

Дополнительную финансовую помощь от властей получат еще 40 тысяч жителей Московской области. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьев на заседании... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T16:38

2022-05-30T16:38

2022-05-30T16:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Дополнительную финансовую помощь от властей получат еще 40 тысяч жителей Московской области. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьев на заседании правительства, сообщил телеканал "360".В частности, речь идет о повышении выплат семьям с детьми младше 18 лет. Прибавка в среднем составит от 700 до 1400 рублей. Минимальный размер выплаты вырастет почти до 8 тысяч рублей. Губернатор отметил, что жители часто интересуются размером прожиточного минимума и тем, как он рассчитывается."В подавляющем большинстве случаев это база, с которой начисляются и производятся различные выплаты разным социальным группам, жителям", – пояснил глава региона.Он добавил, что с 1 июня также ожидается повышение пенсий на 10%.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев