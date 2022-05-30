https://ria.ru/20220530/volontery-1791717040.html
В Запорожье рассказали о состоянии раненных при теракте волонтеров
В Запорожье рассказали о состоянии раненных при теракте волонтеров - РИА Новости, 30.05.2022
В Запорожье рассказали о состоянии раненных при теракте волонтеров
Жизни раненных при теракте в Мелитополе волонтеров ничего не угрожает, заявил глава Запорожской областной администрации, подконтрольной России, Евгений... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:54
2022-05-30T12:54
2022-05-30T13:11
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Жизни раненных при теракте в Мелитополе волонтеров ничего не угрожает, заявил глава Запорожской областной администрации, подконтрольной России, Евгений Балицкий."К сожалению, сегодня пострадали два волонтера, которые ехали на работу, парень и девушка, 25 и 28 соответственно лет. Сегодня находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает", - сказал он.По словам Балицкого, "сегодня киевским режимом, к сожалению, была произведена террористическая акция, направленная против мирной, спокойной жизни нашего города, который не дает покоя киевскому режиму - то, что город может спокойно жить и развиваться без их любви и объятий"."Нас этим не остановить. Все прекрасно понимают, что это агония и бессмысленная, просто-напросто направленная против нашей жизни деятельность, которую мы, конечно, будем предотвращать и будем мирно жить и работать, и развивать свой город", - добавил он.В понедельник в центре Мелитополя был взорван автомобиль. Местные власти квалифицировали это как теракт. Позже стало известно, что взрывное устройство было заложено в уличный люк, взрыв произошел, когда автомобиль с волонтерами ехал мимо.На месте взрыва, как видно на кадрах, снятых корреспондентом РИА Новости, разбросаны поражающие элементы в виде свинцовых шариков. Сам автомобиль внутри сильно разворочен и выгорел, все стекла выбиты взрывом, металлические части кузова сильно повреждены, взрывная волна ударила в правый борт машины – с той же стороны, где находился уличный люк, где и было заложено СВУ.В результате теракта ранены два волонтера, которые развозили адресную гуманитарную помощь. Они госпитализированы.
https://ria.ru/20220530/vzryv-1791709620.html
https://ria.ru/20220530/terakt-1791684613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область
12:54 30.05.2022 (обновлено: 13:11 30.05.2022)
В Запорожье рассказали о состоянии раненных при теракте волонтеров
Глава запорожской администрации Балицкий: жизни раненых волонтеров ничего не угрожает
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Жизни раненных при теракте в Мелитополе волонтеров ничего не угрожает, заявил глава Запорожской областной администрации, подконтрольной России, Евгений Балицкий.
"К сожалению, сегодня пострадали два волонтера, которые ехали на работу, парень и девушка, 25 и 28 соответственно лет. Сегодня находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает", - сказал он.
По словам Балицкого, "сегодня киевским режимом, к сожалению, была произведена террористическая акция, направленная против мирной, спокойной жизни нашего города, который не дает покоя киевскому режиму - то, что город может спокойно жить и развиваться без их любви и объятий".
"Нас этим не остановить. Все прекрасно понимают, что это агония и бессмысленная, просто-напросто направленная против нашей жизни деятельность, которую мы, конечно, будем предотвращать и будем мирно жить и работать, и развивать свой город", - добавил он.
В понедельник в центре Мелитополя был взорван автомобиль. Местные власти квалифицировали это как теракт. Позже стало известно, что взрывное устройство было заложено в уличный люк, взрыв произошел, когда автомобиль с волонтерами ехал мимо.
На месте взрыва, как видно на кадрах, снятых корреспондентом РИА Новости, разбросаны поражающие элементы в виде свинцовых шариков. Сам автомобиль внутри сильно разворочен и выгорел, все стекла выбиты взрывом, металлические части кузова сильно повреждены, взрывная волна ударила в правый борт машины – с той же стороны, где находился уличный люк, где и было заложено СВУ.
В результате теракта ранены два волонтера, которые развозили адресную гуманитарную помощь. Они госпитализированы.