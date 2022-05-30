https://ria.ru/20220530/volontery-1791708445.html

Желающие поехать в Донбасс волонтеры пройдут специальное тестирование

Желающие поехать в Донбасс волонтеры пройдут специальное тестирование - РИА Новости, 30.05.2022

Желающие поехать в Донбасс волонтеры пройдут специальное тестирование

Добровольцы, желающие отправиться волонтерами в Донбасс, будут проходить специальное тестирование после обучающего курса, сообщил председатель "Молодой Гвардии... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:31

2022-05-30T12:31

2022-05-30T12:31

общество

донбасс

единая россия

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787522380_0:49:2876:1668_1920x0_80_0_0_deee33dd180cf224c22ced974b3ec933.jpg

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Добровольцы, желающие отправиться волонтерами в Донбасс, будут проходить специальное тестирование после обучающего курса, сообщил председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов."К нам поступает большое количество заявок от желающих поехать в Донбасс в качестве волонтера, поэтому мы приняли решение открыть центр обучения добровольцев. Обязательно по итогам курса будем проводить специальное тестирование. Нам важно, чтобы люди не просто прослушали лекции, а были действительно готовы к тяжелой работе", - сказал Демидов, слова которого приводятся в релизе пресс-службы "Единой России".В центре будут учить оказывать первую медицинскую помощь также пройдут занятия по психологии и физической подготовке. По результатам тестирования после курса сформируется команда волонтеров, которые поедут в Донбасс.

https://ria.ru/20220527/volontery-1791206774.html

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, донбасс, единая россия, ситуация в днр и лнр, россия