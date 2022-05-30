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Желающие поехать в Донбасс волонтеры пройдут специальное тестирование - РИА Новости, 30.05.2022
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Желающие поехать в Донбасс волонтеры пройдут специальное тестирование
Желающие поехать в Донбасс волонтеры пройдут специальное тестирование - РИА Новости, 30.05.2022
Желающие поехать в Донбасс волонтеры пройдут специальное тестирование
Добровольцы, желающие отправиться волонтерами в Донбасс, будут проходить специальное тестирование после обучающего курса, сообщил председатель "Молодой Гвардии... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:31
2022-05-30T12:31
общество
донбасс
единая россия
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Добровольцы, желающие отправиться волонтерами в Донбасс, будут проходить специальное тестирование после обучающего курса, сообщил председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов."К нам поступает большое количество заявок от желающих поехать в Донбасс в качестве волонтера, поэтому мы приняли решение открыть центр обучения добровольцев. Обязательно по итогам курса будем проводить специальное тестирование. Нам важно, чтобы люди не просто прослушали лекции, а были действительно готовы к тяжелой работе", - сказал Демидов, слова которого приводятся в релизе пресс-службы "Единой России".В центре будут учить оказывать первую медицинскую помощь также пройдут занятия по психологии и физической подготовке. По результатам тестирования после курса сформируется команда волонтеров, которые поедут в Донбасс.
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общество, донбасс, единая россия, ситуация в днр и лнр, россия
12:31 30.05.2022
 
Желающие поехать в Донбасс волонтеры пройдут специальное тестирование

Добровольцы, желающие поехать в Донбасс, будут проходить специальное тестирование

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВолонтеры раздают Георгиевские ленты в ДНР
Волонтеры раздают Георгиевские ленты в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Волонтеры раздают Георгиевские ленты в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Добровольцы, желающие отправиться волонтерами в Донбасс, будут проходить специальное тестирование после обучающего курса, сообщил председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов.
"К нам поступает большое количество заявок от желающих поехать в Донбасс в качестве волонтера, поэтому мы приняли решение открыть центр обучения добровольцев. Обязательно по итогам курса будем проводить специальное тестирование. Нам важно, чтобы люди не просто прослушали лекции, а были действительно готовы к тяжелой работе", - сказал Демидов, слова которого приводятся в релизе пресс-службы "Единой России".
В центре будут учить оказывать первую медицинскую помощь также пройдут занятия по психологии и физической подготовке. По результатам тестирования после курса сформируется команда волонтеров, которые поедут в Донбасс.
Волонтеры развернули пункт раздачи еды в районе села Портовское для беженцев из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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