https://ria.ru/20220530/vologodskayaoblast-1791770819.html

В Вологодской области отменили масочный режим

В Вологодской области отменили масочный режим - РИА Новости, 30.05.2022

В Вологодской области отменили масочный режим

В Вологодской области с понедельника отменяется масочный режим и социальное дистанцирование, сообщил губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании в... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T15:44

2022-05-30T15:44

2022-05-30T15:55

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ВОЛОГДА, 30 мая — РИА Новости. В Вологодской области с понедельника отменяется масочный режим и социальное дистанцирование, сообщил губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.По данным департамента здравоохранения, в мае еженедельное количество заболевающих коронавирусной инфекцией сократилось до 50 человек, число госпитализированных на 30 мая – до 148. При этом у 80% госпитализированных болезнь протекает в средней степени тяжести.При этом он отметил, мерой профилактики заболевания по-прежнему остаётся прививка от COVID-19, которую можно сделать в любом медучреждении области. На сегодня охват первичной вакцинацией взрослых вологжан составил почти 58%.Всего за период пандемии в Вологодской области было зарегистрировано 191 082 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, 97,09% заболевших выздоровело.

https://ria.ru/20220530/maski-1791657705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, вологодская область, туризм, медицинские маски, коронавирус covid-19, олег кувшинников, общество