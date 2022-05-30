https://ria.ru/20220530/vologodskayaoblast-1791770819.html
В Вологодской области отменили масочный режим
В Вологодской области отменили масочный режим - РИА Новости, 30.05.2022
В Вологодской области отменили масочный режим
В Вологодской области с понедельника отменяется масочный режим и социальное дистанцирование, сообщил губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании в... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:44
2022-05-30T15:44
2022-05-30T15:55
новости - туризм
вологодская область
туризм
медицинские маски
коронавирус covid-19
вологодская область
олег кувшинников
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790115426_3:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_d48e5b7faa0b6ed8fb6d067440c74960.jpg
ВОЛОГДА, 30 мая — РИА Новости. В Вологодской области с понедельника отменяется масочный режим и социальное дистанцирование, сообщил губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.По данным департамента здравоохранения, в мае еженедельное количество заболевающих коронавирусной инфекцией сократилось до 50 человек, число госпитализированных на 30 мая – до 148. При этом у 80% госпитализированных болезнь протекает в средней степени тяжести.При этом он отметил, мерой профилактики заболевания по-прежнему остаётся прививка от COVID-19, которую можно сделать в любом медучреждении области. На сегодня охват первичной вакцинацией взрослых вологжан составил почти 58%.Всего за период пандемии в Вологодской области было зарегистрировано 191 082 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, 97,09% заболевших выздоровело.
https://ria.ru/20220530/maski-1791657705.html
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790115426_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_be843b309e0a5f8033bcade963019346.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, вологодская область, туризм, медицинские маски, коронавирус covid-19, олег кувшинников, общество
15:44 30.05.2022 (обновлено: 15:55 30.05.2022)
В Вологодской области отменили масочный режим
Губернатор: обязательный масочный режим отменяется в Вологодской области
ВОЛОГДА, 30 мая — РИА Новости. В Вологодской области с понедельника отменяется масочный режим и социальное дистанцирование, сообщил губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.
По данным департамента здравоохранения, в мае еженедельное количество заболевающих коронавирусной инфекцией сократилось до 50 человек, число госпитализированных на 30 мая – до 148. При этом у 80% госпитализированных болезнь протекает в средней степени тяжести.
"В соответствии с текущей эпидемиологической ситуацией мною принято решение отменить обязательный масочный режим и социальное дистанцирование. Эти меры с сегодняшнего дня будут носить рекомендательный профилактический характер", - заявил губернатор на оперативном совещании, которое транслировалось в прямом эфире на сайте правительства и социальных сетях.
При этом он отметил, мерой профилактики заболевания по-прежнему остаётся прививка от COVID-19, которую можно сделать в любом медучреждении области. На сегодня охват первичной вакцинацией взрослых вологжан составил почти 58%.
Всего за период пандемии в Вологодской области
было зарегистрировано 191 082 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, 97,09% заболевших выздоровело.