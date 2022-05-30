https://ria.ru/20220530/voda-1791719543.html

Красноярские города к 2024 году полностью обеспечат качественной водой

Красноярские города к 2024 году полностью обеспечат качественной водой - РИА Новости, 30.05.2022

Красноярские города к 2024 году полностью обеспечат качественной водой

Власти планируют к 2024 году полностью обеспечить качественной водопроводной водой жителей всех городов Красноярского края, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:58

2022-05-30T12:58

2022-05-30T12:58

общество

александр усс

минусинск

канск

богучанский район

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 30 мая - РИА Новости. Власти планируют к 2024 году полностью обеспечить качественной водопроводной водой жителей всех городов Красноярского края, сообщает пресс-служба главы региона.Об этом в понедельник было заявлено на заседании президиума краевого кабмина под председательством губернатора Александра Усса. Во время него было доложено о результатах и перспективах реализации мероприятий федерального проекта "Чистая вода" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"."Всего в рамках федерального проекта до 2024 года предусмотрены строительство и реконструкция 26 объектов питьевого водоснабжения. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, вырастет к 2024 году до 96,7%, городского населения – до 100%", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, уже построены и реконструированы объекты питьевого водоснабжения Минусинска и Канска, поселков Красногорьевский и Ангарский Богучанского района и в селе Хатанга на Таймыре.В этом году за счет федерального бюджета проложат новый магистральный водопровод в Лесосибирске, построят станцию водоочистки и участок водопроводной сети протяженностью 4,4 километра в селе Овсянка. Еще в этом году завершат строительство кольцевого водопровода в Минусинске и станции водоподготовки в Бородино.Также проведут реконструкцию водозабора и установят водоочистное оборудование в поселке Толстый Мыс Новоселовского района и поселке Преображенский Назаровского района. Первый этап строительства магистрального трубопровода в поселке Солонцы Емельяновского района планируется выполнить в 2023 году.

https://ria.ru/20220518/trolleybus-1789199208.html

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минусинск

канск

богучанский район

красноярский край

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, александр усс, минусинск, канск, богучанский район, красноярский край