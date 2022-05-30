Красноярские города к 2024 году полностью обеспечат качественной водой
Красноярские города к 2024 году полностью обеспечат качественной водой
Вода течет из крана. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 мая - РИА Новости. Власти планируют к 2024 году полностью обеспечить качественной водопроводной водой жителей всех городов Красноярского края, сообщает пресс-служба главы региона.
Об этом в понедельник было заявлено на заседании президиума краевого кабмина под председательством губернатора Александра Усса. Во время него было доложено о результатах и перспективах реализации мероприятий федерального проекта "Чистая вода" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
"Всего в рамках федерального проекта до 2024 года предусмотрены строительство и реконструкция 26 объектов питьевого водоснабжения. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, вырастет к 2024 году до 96,7%, городского населения – до 100%", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, уже построены и реконструированы объекты питьевого водоснабжения Минусинска и Канска, поселков Красногорьевский и Ангарский Богучанского района и в селе Хатанга на Таймыре.
В этом году за счет федерального бюджета проложат новый магистральный водопровод в Лесосибирске, построят станцию водоочистки и участок водопроводной сети протяженностью 4,4 километра в селе Овсянка. Еще в этом году завершат строительство кольцевого водопровода в Минусинске и станции водоподготовки в Бородино.
Также проведут реконструкцию водозабора и установят водоочистное оборудование в поселке Толстый Мыс Новоселовского района и поселке Преображенский Назаровского района. Первый этап строительства магистрального трубопровода в поселке Солонцы Емельяновского района планируется выполнить в 2023 году.