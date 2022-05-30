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Красноярские города к 2024 году полностью обеспечат качественной водой - РИА Новости, 30.05.2022
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Красноярские города к 2024 году полностью обеспечат качественной водой
Красноярские города к 2024 году полностью обеспечат качественной водой - РИА Новости, 30.05.2022
Красноярские города к 2024 году полностью обеспечат качественной водой
Власти планируют к 2024 году полностью обеспечить качественной водопроводной водой жителей всех городов Красноярского края, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:58
2022-05-30T12:58
общество
александр усс
минусинск
канск
богучанский район
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 30 мая - РИА Новости. Власти планируют к 2024 году полностью обеспечить качественной водопроводной водой жителей всех городов Красноярского края, сообщает пресс-служба главы региона.Об этом в понедельник было заявлено на заседании президиума краевого кабмина под председательством губернатора Александра Усса. Во время него было доложено о результатах и перспективах реализации мероприятий федерального проекта "Чистая вода" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"."Всего в рамках федерального проекта до 2024 года предусмотрены строительство и реконструкция 26 объектов питьевого водоснабжения. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, вырастет к 2024 году до 96,7%, городского населения – до 100%", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, уже построены и реконструированы объекты питьевого водоснабжения Минусинска и Канска, поселков Красногорьевский и Ангарский Богучанского района и в селе Хатанга на Таймыре.В этом году за счет федерального бюджета проложат новый магистральный водопровод в Лесосибирске, построят станцию водоочистки и участок водопроводной сети протяженностью 4,4 километра в селе Овсянка. Еще в этом году завершат строительство кольцевого водопровода в Минусинске и станции водоподготовки в Бородино.Также проведут реконструкцию водозабора и установят водоочистное оборудование в поселке Толстый Мыс Новоселовского района и поселке Преображенский Назаровского района. Первый этап строительства магистрального трубопровода в поселке Солонцы Емельяновского района планируется выполнить в 2023 году.
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минусинск
канск
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общество, александр усс, минусинск, канск, богучанский район, красноярский край
12:58 30.05.2022
 
Красноярские города к 2024 году полностью обеспечат качественной водой

Красноярские города к 2024 году полностью обеспечат качественной водой

© Fotolia / florinopreaВода течет из крана
Вода течет из крана - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Fotolia / florinoprea
Вода течет из крана. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 30 мая - РИА Новости. Власти планируют к 2024 году полностью обеспечить качественной водопроводной водой жителей всех городов Красноярского края, сообщает пресс-служба главы региона.
Об этом в понедельник было заявлено на заседании президиума краевого кабмина под председательством губернатора Александра Усса. Во время него было доложено о результатах и перспективах реализации мероприятий федерального проекта "Чистая вода" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
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"Всего в рамках федерального проекта до 2024 года предусмотрены строительство и реконструкция 26 объектов питьевого водоснабжения. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, вырастет к 2024 году до 96,7%, городского населения – до 100%", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, уже построены и реконструированы объекты питьевого водоснабжения Минусинска и Канска, поселков Красногорьевский и Ангарский Богучанского района и в селе Хатанга на Таймыре.
В этом году за счет федерального бюджета проложат новый магистральный водопровод в Лесосибирске, построят станцию водоочистки и участок водопроводной сети протяженностью 4,4 километра в селе Овсянка. Еще в этом году завершат строительство кольцевого водопровода в Минусинске и станции водоподготовки в Бородино.
Также проведут реконструкцию водозабора и установят водоочистное оборудование в поселке Толстый Мыс Новоселовского района и поселке Преображенский Назаровского района. Первый этап строительства магистрального трубопровода в поселке Солонцы Емельяновского района планируется выполнить в 2023 году.
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ОбществоАлександр УссМинусинскКанскБогучанский районКрасноярский край
 
 
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