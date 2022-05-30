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Визовый центр Италии заработал в обычном режиме
Визовый центр Италии заработал в обычном режиме - РИА Новости, 30.05.2022
Визовый центр Италии заработал в обычном режиме
Визовый центр Италии в России после прекращения приема документов на визу у ряда граждан из-за отсутствия возможности провести оплату консульского сбора, вновь... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:24
2022-05-30T10:24
2022-05-30T10:31
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Визовый центр Италии в России после прекращения приема документов на визу у ряда граждан из-за отсутствия возможности провести оплату консульского сбора, вновь заработал в обычном режиме, говорится в заявлении Центра."Сообщаем вам, что визовый центр Италии и Банк Интеза работают в обычном режиме", - сообщила организация.Ранее визовый центр Италии в Москве заявлял о прекращении приема документов на визу у ряда граждан из-за отсутствия возможности провести оплату консульского сбора. Отмечалось, что из-за "временной невозможности" Банка Интеза принимать и проводить платежи по оплате консульского сбора, Центр Италии не мог принять документы у лиц, не оплативших консульский сбор.Прием документов на оформление туристических виз в Италию возобновился с 1 марта текущего года. В конце февраля министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал постановление, которое отменяет карантин из-за COVID-19 для прибывающих из всех неевропейских стран. Распоряжение вступило в силу с 1 марта.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, италия, москва, банк интеза, россия
10:24 30.05.2022 (обновлено: 10:31 30.05.2022)
Визовый центр Италии заработал в обычном режиме
Визовый центр Италии в России заработал в обычном режиме