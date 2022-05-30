https://ria.ru/20220530/vizy-1791659568.html

Визовый центр Италии заработал в обычном режиме

Визовый центр Италии заработал в обычном режиме - РИА Новости, 30.05.2022

Визовый центр Италии заработал в обычном режиме

Визовый центр Италии в России после прекращения приема документов на визу у ряда граждан из-за отсутствия возможности провести оплату консульского сбора, вновь... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T10:24

2022-05-30T10:24

2022-05-30T10:31

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Визовый центр Италии в России после прекращения приема документов на визу у ряда граждан из-за отсутствия возможности провести оплату консульского сбора, вновь заработал в обычном режиме, говорится в заявлении Центра."Сообщаем вам, что визовый центр Италии и Банк Интеза работают в обычном режиме", - сообщила организация.Ранее визовый центр Италии в Москве заявлял о прекращении приема документов на визу у ряда граждан из-за отсутствия возможности провести оплату консульского сбора. Отмечалось, что из-за "временной невозможности" Банка Интеза принимать и проводить платежи по оплате консульского сбора, Центр Италии не мог принять документы у лиц, не оплативших консульский сбор.Прием документов на оформление туристических виз в Италию возобновился с 1 марта текущего года. В конце февраля министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал постановление, которое отменяет карантин из-за COVID-19 для прибывающих из всех неевропейских стран. Распоряжение вступило в силу с 1 марта.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, италия, москва, банк интеза, россия