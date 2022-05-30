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Победителем шоу "Звезды в Африке" стал Олег Верещагин - РИА Новости, 30.05.2022
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Шоубиз
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Победителем шоу "Звезды в Африке" стал Олег Верещагин
Победителем шоу "Звезды в Африке" стал Олег Верещагин - РИА Новости, 30.05.2022
Победителем шоу "Звезды в Африке" стал Олег Верещагин
Победителем второго сезона шоу "Звезды в Африке" стал Олег Верещагин. За приз он боролся с Валей Karna.val. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:22
2022-05-30T12:22
шоубиз
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Победителем второго сезона шоу "Звезды в Африке" стал Олег Верещагин. За приз он боролся с Валей Karna.val.В финальном испытании им предстояло пройти лабиринт со скрытыми стенами и найти в нем девять звезд. Участники столкнулись со сложностями, в частности, передвигаться им пришлось на четвереньках, а в проходах попадалась живность.Валя опережала Олега на протяжение всего испытания, однако, в итоге уступила ему победу.В качестве приза он получил пять миллионов рублей, которые направит на спасение исчезающих видов животных.
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знаменитости, шоу-бизнес
12:22 30.05.2022
 
Победителем шоу "Звезды в Африке" стал Олег Верещагин

Победителем второго сезона шоу "Звезды в Африке" стал Олег Верещагин

© Звезды в Африке 2 сезон/RetubeКадр из 2 сезона шоу "Звезды в Африке"
Кадр из 2 сезона шоу Звезды в Африке
© Звезды в Африке 2 сезон/Retube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Победителем второго сезона шоу "Звезды в Африке" стал Олег Верещагин. За приз он боролся с Валей Karna.val.
В финальном испытании им предстояло пройти лабиринт со скрытыми стенами и найти в нем девять звезд. Участники столкнулись со сложностями, в частности, передвигаться им пришлось на четвереньках, а в проходах попадалась живность.
Валя опережала Олега на протяжение всего испытания, однако, в итоге уступила ему победу.

"Пока даже не верится, что я выиграл в таком огромном, длинном турнире. Я никогда не жил в таких нереальных и сложных условиях: не есть, постоянно плести интрижки, разбираться в людях, бороться за звезды… Но, слава Богу, все получилось", – сказал Олег.

В качестве приза он получил пять миллионов рублей, которые направит на спасение исчезающих видов животных.
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