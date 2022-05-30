https://ria.ru/20220530/vereschagin-1791698374.html

Победителем шоу "Звезды в Африке" стал Олег Верещагин

Победителем шоу "Звезды в Африке" стал Олег Верещагин - РИА Новости, 30.05.2022

Победителем шоу "Звезды в Африке" стал Олег Верещагин

Победителем второго сезона шоу "Звезды в Африке" стал Олег Верещагин. За приз он боролся с Валей Karna.val. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:22

2022-05-30T12:22

2022-05-30T12:22

шоубиз

знаменитости

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791696340_0:60:3304:1920_1920x0_80_0_0_0f306951b21465a02d33b5963bf0da0d.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Победителем второго сезона шоу "Звезды в Африке" стал Олег Верещагин. За приз он боролся с Валей Karna.val.В финальном испытании им предстояло пройти лабиринт со скрытыми стенами и найти в нем девять звезд. Участники столкнулись со сложностями, в частности, передвигаться им пришлось на четвереньках, а в проходах попадалась живность.Валя опережала Олега на протяжение всего испытания, однако, в итоге уступила ему победу.В качестве приза он получил пять миллионов рублей, которые направит на спасение исчезающих видов животных.

https://ria.ru/20210616/dolina-1737245751.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес