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"Могут отобрать": Веденеева выразила опасения за квартиры за границей - РИА Новости, 30.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220530/vedeneeva-1791807530.html
"Могут отобрать": Веденеева выразила опасения за квартиры за границей
"Могут отобрать": Веденеева выразила опасения за квартиры за границей - РИА Новости, 30.05.2022
"Могут отобрать": Веденеева выразила опасения за квартиры за границей
Татьяна Веденеева предположила, что ее недвижимость за границей – квартиры в Риге и на Лазурном берегу – могут у нее отобрать, поэтому их стоит продать. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T16:55
2022-05-30T16:55
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Татьяна Веденеева предположила, что ее недвижимость за границей – квартиры в Риге и на Лазурном берегу – могут у нее отобрать, поэтому их стоит продать.Ранее такими же опасениями в программе "Звезды сошлись" поделилась Вера Сотникова, которой за неуплату счетов поменяли замки в квартире. Веденеева добавила, что управляющая компания может даже целиком выставить квартиру на аукцион.Веденеева добавила, что голландец получил квартиру в наследство, но не смог оплатить слишком высокий налог во Франции, чтобы получить ее в собственность.
https://ria.ru/20220530/sotnikova-1791675357.html
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знаменитости, шоу-бизнес
16:55 30.05.2022
 
"Могут отобрать": Веденеева выразила опасения за квартиры за границей

Веденеева выразила опасения за квартиры в Риге и на Лазурном берегу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Татьяна Веденеева
Актриса Татьяна Веденеева - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Татьяна Веденеева предположила, что ее недвижимость за границей – квартиры в Риге и на Лазурном берегу – могут у нее отобрать, поэтому их стоит продать.

"Последний раз была в прошлом году там. Может быть, надо продать, пока не поздно. Потому что есть все предпосылки, что это могут просто у всех россиян отобрать", – заявила актриса.

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Сотникова захотела продать квартиру во Франции
Ранее такими же опасениями в программе "Звезды сошлись" поделилась Вера Сотникова, которой за неуплату счетов поменяли замки в квартире. Веденеева добавила, что управляющая компания может даже целиком выставить квартиру на аукцион.

"Как только вы не платите за какие-то счета, у них есть абсолютно законное право не просто поменять замок, а выставить вашу квартиру на продажу. Аукцион. Я даже была свидетелем на собрании нашего дома, когда парень из Голландии года два не платил коммуналки и налоги. На собрании несколько человек проголосовали, чтобы выставить его квартиру на аукцион", – сказала Татьяна.

Веденеева добавила, что голландец получил квартиру в наследство, но не смог оплатить слишком высокий налог во Франции, чтобы получить ее в собственность.
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