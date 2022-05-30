https://ria.ru/20220530/vedeneeva-1791807530.html

"Могут отобрать": Веденеева выразила опасения за квартиры за границей

"Могут отобрать": Веденеева выразила опасения за квартиры за границей - РИА Новости, 30.05.2022

"Могут отобрать": Веденеева выразила опасения за квартиры за границей

Татьяна Веденеева предположила, что ее недвижимость за границей – квартиры в Риге и на Лазурном берегу – могут у нее отобрать, поэтому их стоит продать. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T16:55

2022-05-30T16:55

2022-05-30T16:55

шоубиз

знаменитости

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735258434_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dd6f03dc1eec12e9c0c1cdb0cd03e368.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Татьяна Веденеева предположила, что ее недвижимость за границей – квартиры в Риге и на Лазурном берегу – могут у нее отобрать, поэтому их стоит продать.Ранее такими же опасениями в программе "Звезды сошлись" поделилась Вера Сотникова, которой за неуплату счетов поменяли замки в квартире. Веденеева добавила, что управляющая компания может даже целиком выставить квартиру на аукцион.Веденеева добавила, что голландец получил квартиру в наследство, но не смог оплатить слишком высокий налог во Франции, чтобы получить ее в собственность.

https://ria.ru/20220530/sotnikova-1791675357.html

https://ria.ru/20220524/marshal-1790318616.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес