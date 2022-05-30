"Могут отобрать": Веденеева выразила опасения за квартиры за границей
Веденеева выразила опасения за квартиры в Риге и на Лазурном берегу
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Татьяна Веденеева предположила, что ее недвижимость за границей – квартиры в Риге и на Лазурном берегу – могут у нее отобрать, поэтому их стоит продать.
"Последний раз была в прошлом году там. Может быть, надо продать, пока не поздно. Потому что есть все предпосылки, что это могут просто у всех россиян отобрать", – заявила актриса.
Ранее такими же опасениями в программе "Звезды сошлись" поделилась Вера Сотникова, которой за неуплату счетов поменяли замки в квартире. Веденеева добавила, что управляющая компания может даже целиком выставить квартиру на аукцион.
"Как только вы не платите за какие-то счета, у них есть абсолютно законное право не просто поменять замок, а выставить вашу квартиру на продажу. Аукцион. Я даже была свидетелем на собрании нашего дома, когда парень из Голландии года два не платил коммуналки и налоги. На собрании несколько человек проголосовали, чтобы выставить его квартиру на аукцион", – сказала Татьяна.
Веденеева добавила, что голландец получил квартиру в наследство, но не смог оплатить слишком высокий налог во Франции, чтобы получить ее в собственность.
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