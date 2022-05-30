https://ria.ru/20220530/usy-1791827439.html
В Третьяковской галерее пройдет выставка об усах Петра I
В Третьяковской галерее пройдет выставка об усах Петра I - РИА Новости, 30.05.2022
В Третьяковской галерее пройдет выставка об усах Петра I
Третьяковская галерея к 350-летию со дня рождения Петра I подготовила камерную выставку, посвященную усам первого русского императора, экспозиция откроется 8... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T17:55
2022-05-30T17:55
2022-05-30T17:55
культура
петр i
третьяковская галерея
москва
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Третьяковская галерея к 350-летию со дня рождения Петра I подготовила камерную выставку, посвященную усам первого русского императора, экспозиция откроется 8 июня, сообщает пресс-служба галереи."Камерная выставка "Петр Великий. Усы властелина", приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра I, представляет около 30 произведений живописи, графики, скульптуры и книги", — говорится в сообщении.Как объяснили в пресс-службе, экспозиция предлагает зрителям "наглядный и весьма нетривиальный взгляд" на портретные изображения Петра Великого, относящиеся к XVIII–XXI векам. Впервые делается акцент на эволюцию иконографии — форма усов императора менялась с возрастом, под влиянием изменчивой моды, в зависимости от его здоровья и настроения.В пресс-службе также рассказали, что последующие поколения художников "игнорировали историческую правду в трактовке этой важной детали внешности" императора. "Сегодня изображение усов на портретах Петра нередко помогает специалистам в атрибуции произведений — установлении авторства и времени его создания", — добавили в музее.Также к открытию выставки подготовлено научно-популярное издание и просветительская программа в формате лекций.Экспозиция продлится до 2 октября.
https://ria.ru/20220428/moskva-1786016382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр i, третьяковская галерея, москва
В Третьяковской галерее пройдет выставка об усах Петра I
В Третьяковской галерее 8 июня откроют выставку об усах Петра I
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Третьяковская галерея к 350-летию со дня рождения Петра I подготовила камерную выставку, посвященную усам первого русского императора, экспозиция откроется 8 июня, сообщает пресс-служба галереи.
"Камерная выставка "Петр Великий. Усы властелина", приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра I
, представляет около 30 произведений живописи, графики, скульптуры и книги", — говорится в сообщении.
Как объяснили в пресс-службе, экспозиция предлагает зрителям "наглядный и весьма нетривиальный взгляд" на портретные изображения Петра Великого, относящиеся к XVIII–XXI векам. Впервые делается акцент на эволюцию иконографии — форма усов императора менялась с возрастом, под влиянием изменчивой моды, в зависимости от его здоровья и настроения.
В пресс-службе также рассказали, что последующие поколения художников "игнорировали историческую правду в трактовке этой важной детали внешности" императора. "Сегодня изображение усов на портретах Петра нередко помогает специалистам в атрибуции произведений — установлении авторства и времени его создания", — добавили в музее.
Также к открытию выставки подготовлено научно-популярное издание и просветительская программа в формате лекций.
Экспозиция продлится до 2 октября.