https://ria.ru/20220530/usy-1791827439.html

В Третьяковской галерее пройдет выставка об усах Петра I

В Третьяковской галерее пройдет выставка об усах Петра I - РИА Новости, 30.05.2022

В Третьяковской галерее пройдет выставка об усах Петра I

Третьяковская галерея к 350-летию со дня рождения Петра I подготовила камерную выставку, посвященную усам первого русского императора, экспозиция откроется 8... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T17:55

2022-05-30T17:55

2022-05-30T17:55

культура

петр i

третьяковская галерея

москва

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Третьяковская галерея к 350-летию со дня рождения Петра I подготовила камерную выставку, посвященную усам первого русского императора, экспозиция откроется 8 июня, сообщает пресс-служба галереи."Камерная выставка "Петр Великий. Усы властелина", приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра I, представляет около 30 произведений живописи, графики, скульптуры и книги", — говорится в сообщении.Как объяснили в пресс-службе, экспозиция предлагает зрителям "наглядный и весьма нетривиальный взгляд" на портретные изображения Петра Великого, относящиеся к XVIII–XXI векам. Впервые делается акцент на эволюцию иконографии — форма усов императора менялась с возрастом, под влиянием изменчивой моды, в зависимости от его здоровья и настроения.В пресс-службе также рассказали, что последующие поколения художников "игнорировали историческую правду в трактовке этой важной детали внешности" императора. "Сегодня изображение усов на портретах Петра нередко помогает специалистам в атрибуции произведений — установлении авторства и времени его создания", — добавили в музее.Также к открытию выставки подготовлено научно-популярное издание и просветительская программа в формате лекций.Экспозиция продлится до 2 октября.

https://ria.ru/20220428/moskva-1786016382.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

петр i, третьяковская галерея, москва