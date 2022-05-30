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В Третьяковской галерее пройдет выставка об усах Петра I - РИА Новости, 30.05.2022
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Культура
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В Третьяковской галерее пройдет выставка об усах Петра I
В Третьяковской галерее пройдет выставка об усах Петра I - РИА Новости, 30.05.2022
В Третьяковской галерее пройдет выставка об усах Петра I
Третьяковская галерея к 350-летию со дня рождения Петра I подготовила камерную выставку, посвященную усам первого русского императора, экспозиция откроется 8... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T17:55
2022-05-30T17:55
культура
петр i
третьяковская галерея
москва
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Третьяковская галерея к 350-летию со дня рождения Петра I подготовила камерную выставку, посвященную усам первого русского императора, экспозиция откроется 8 июня, сообщает пресс-служба галереи."Камерная выставка "Петр Великий. Усы властелина", приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра I, представляет около 30 произведений живописи, графики, скульптуры и книги", — говорится в сообщении.Как объяснили в пресс-службе, экспозиция предлагает зрителям "наглядный и весьма нетривиальный взгляд" на портретные изображения Петра Великого, относящиеся к XVIII–XXI векам. Впервые делается акцент на эволюцию иконографии — форма усов императора менялась с возрастом, под влиянием изменчивой моды, в зависимости от его здоровья и настроения.В пресс-службе также рассказали, что последующие поколения художников "игнорировали историческую правду в трактовке этой важной детали внешности" императора. "Сегодня изображение усов на портретах Петра нередко помогает специалистам в атрибуции произведений — установлении авторства и времени его создания", — добавили в музее.Также к открытию выставки подготовлено научно-популярное издание и просветительская программа в формате лекций.Экспозиция продлится до 2 октября.
https://ria.ru/20220428/moskva-1786016382.html
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петр i, третьяковская галерея, москва
17:55 30.05.2022
 
В Третьяковской галерее пройдет выставка об усах Петра I

В Третьяковской галерее 8 июня откроют выставку об усах Петра I

© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкГосударственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Александр Поляков
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Государственная Третьяковская галерея. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Третьяковская галерея к 350-летию со дня рождения Петра I подготовила камерную выставку, посвященную усам первого русского императора, экспозиция откроется 8 июня, сообщает пресс-служба галереи.
"Камерная выставка "Петр Великий. Усы властелина", приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра I, представляет около 30 произведений живописи, графики, скульптуры и книги", — говорится в сообщении.
Как объяснили в пресс-службе, экспозиция предлагает зрителям "наглядный и весьма нетривиальный взгляд" на портретные изображения Петра Великого, относящиеся к XVIII–XXI векам. Впервые делается акцент на эволюцию иконографии — форма усов императора менялась с возрастом, под влиянием изменчивой моды, в зависимости от его здоровья и настроения.
В пресс-службе также рассказали, что последующие поколения художников "игнорировали историческую правду в трактовке этой важной детали внешности" императора. "Сегодня изображение усов на портретах Петра нередко помогает специалистам в атрибуции произведений — установлении авторства и времени его создания", — добавили в музее.
Также к открытию выставки подготовлено научно-популярное издание и просветительская программа в формате лекций.
Экспозиция продлится до 2 октября.
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