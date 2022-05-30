https://ria.ru/20220530/uspenskaya-1791741485.html
Успенская избила соседскую собаку
Успенская избила соседскую собаку - РИА Новости, 30.05.2022
Успенская избила соседскую собаку
Любовь Успенская избила собаку соседки Анны Кауфман. Женщины живут в домах друг напротив друга: щенок французского бульдога выбежал на улицу, когда певица с... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:02
2022-05-30T14:02
2022-05-30T14:02
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Любовь Успенская избила собаку соседки Анны Кауфман. Женщины живут в домах друг напротив друга: щенок французского бульдога выбежал на улицу, когда певица с дочерью Татьяной Плаксиной выгуливала свою собаку, передает Mash.Успенская забежала во двор к дизайнеру и, не найдя щенка, стала бить рукояткой поводка другую хозяйскую собаку, говорится в сообщении.Кауфман намерена подать в суд на певицу: она уже обратилась к адвокату Александру Добровинскому.
https://ria.ru/20220524/uspenskaya-1790356080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, любовь успенская, шоу-бизнес
Успенская избила соседскую собаку
Успенская избила соседскую собаку и обругала хозяйку
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Любовь Успенская избила собаку соседки Анны Кауфман. Женщины живут в домах друг напротив друга: щенок французского бульдога выбежал на улицу, когда певица с дочерью Татьяной Плаксиной выгуливала свою собаку, передает Mash.
Успенская забежала во двор к дизайнеру и, не найдя щенка, стала бить рукояткой поводка другую хозяйскую собаку, говорится в сообщении.
"У меня чуть не загрызли собачку. Я тебя уничтожу. Сейчас приедет полиция. Вы мою собаку чуть не загрызли. Ваша тварь и мою ногу укусила. Ты, я не знаю, кто вообще. И видно, что ты *** (проститутка – прим. ред.)", – сказала Успенская.
Кауфман намерена подать в суд на певицу: она уже обратилась к адвокату Александру Добровинскому.