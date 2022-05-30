Успенская избила соседскую собаку

"У меня чуть не загрызли собачку. Я тебя уничтожу. Сейчас приедет полиция. Вы мою собаку чуть не загрызли. Ваша тварь и мою ногу укусила. Ты, я не знаю, кто вообще. И видно, что ты *** (проститутка – прим. ред.)", – сказала Успенская.