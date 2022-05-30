Рейтинг@Mail.ru
Успенская избила соседскую собаку - РИА Новости, 30.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220530/uspenskaya-1791741485.html
Успенская избила соседскую собаку
Успенская избила соседскую собаку - РИА Новости, 30.05.2022
Успенская избила соседскую собаку
Любовь Успенская избила собаку соседки Анны Кауфман. Женщины живут в домах друг напротив друга: щенок французского бульдога выбежал на улицу, когда певица с... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:02
2022-05-30T14:02
шоубиз
знаменитости
любовь успенская
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581242463_0:0:2223:1250_1920x0_80_0_0_2fbe516251de6e398adfd3f35d79e370.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Любовь Успенская избила собаку соседки Анны Кауфман. Женщины живут в домах друг напротив друга: щенок французского бульдога выбежал на улицу, когда певица с дочерью Татьяной Плаксиной выгуливала свою собаку, передает Mash.Успенская забежала во двор к дизайнеру и, не найдя щенка, стала бить рукояткой поводка другую хозяйскую собаку, говорится в сообщении.Кауфман намерена подать в суд на певицу: она уже обратилась к адвокату Александру Добровинскому.
https://ria.ru/20220524/uspenskaya-1790356080.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581242463_120:0:2223:1577_1920x0_80_0_0_c2148f4c31a6e56f3499c8b2c82fbbd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, любовь успенская, шоу-бизнес
14:02 30.05.2022
 
Успенская избила соседскую собаку

Успенская избила соседскую собаку и обругала хозяйку

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Любовь Успенская избила собаку соседки Анны Кауфман. Женщины живут в домах друг напротив друга: щенок французского бульдога выбежал на улицу, когда певица с дочерью Татьяной Плаксиной выгуливала свою собаку, передает Mash.
Успенская забежала во двор к дизайнеру и, не найдя щенка, стала бить рукояткой поводка другую хозяйскую собаку, говорится в сообщении.

"У меня чуть не загрызли собачку. Я тебя уничтожу. Сейчас приедет полиция. Вы мою собаку чуть не загрызли. Ваша тварь и мою ногу укусила. Ты, я не знаю, кто вообще. И видно, что ты *** (проститутка – прим. ред.)", – сказала Успенская.

Кауфман намерена подать в суд на певицу: она уже обратилась к адвокату Александру Добровинскому.
Издание Cosmopolitan будет выходить под новым названием The VOICE Magazine - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 13:45Шоубиз
Редкий выход: Успенская с дочерью появилась на светском мероприятии
 
ШоубизЗнаменитостиЛюбовь УспенскаяШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала