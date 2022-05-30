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"Многие похуже живут": болгары возмутились поведением украинских беженцев

"Многие похуже живут": болгары возмутились поведением украинских беженцев - РИА Новости, 30.05.2022

"Многие похуже живут": болгары возмутились поведением украинских беженцев

Читатели болгарского издания "Дневник" прокомментировали новость о том, что украинские беженцы отказались переезжать из гостиниц у моря вглубь страны. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T16:27

2022-05-30T16:27

2022-05-30T16:34

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Дневник" прокомментировали новость о том, что украинские беженцы отказались переезжать из гостиниц у моря вглубь страны.Как сообщило СМИ, на днях из курортного города Варна в Софию должен был отправиться поезд с двумя сотнями людей, однако на вокзал пришли всего пятеро. Планировалось, что беженцев в итоге переместят в населенные пункты Рибарица и Паничиште. Однако украинцы в последний момент передумали, заявив, что в таком случае они найдут жилье на побережье, поедут к друзьям или вовсе вернутся на родину.Многие пользователи выразили мнение, что сами бы не поехали в те места, которые предложили переселенцам, хотя у последних не такой уж большой выбор."Какая грустная ирония: после того как один из наших министров посоветовал им жить как болгары, они решили вернуться на Украину", — отметил Chudomor."Правительство сделало хороший ход — теперь понятно, кто действительно нуждается в помощи, а кто хочет бесплатно жить на первой линии", — подчеркнул wsb501090130."Пусть возвращаются на Украину, боевые действия идут не везде. Мы им и там помогать можем", — считает SN DV."Огромная наглость. Притом что 80 процентов болгар живут хуже них. В конце концов местные забросают их камнями", — предположил Шоршо."Правда в том, что ситуация в большинстве регионов Украины ненамного хуже, чем в болгарских глубинках. В некоторых наших селах разрушений даже больше", — подытожили читатели.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220515/bezhentsy-1788687532.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220524/avto-1790435291.html

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Станислав Ванд

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, болгария