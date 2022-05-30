https://ria.ru/20220530/ukraina-1791835928.html
Министр печати Чечни призвал нацистские подразделения на Украине сдаться
Министр печати Чечни призвал нацистские подразделения на Украине сдаться - РИА Новости, 30.05.2022
Министр печати Чечни призвал нацистские подразделения на Украине сдаться
Нацистские подразделения на Украине либо признают свои ошибки и сдадутся в плен, либо найдут свое "последнее убежище под землей", заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:19
2022-05-30T18:19
2022-05-30T18:19
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ГРОЗНЫЙ, 30 мая - РИА Новости. Нацистские подразделения на Украине либо признают свои ошибки и сдадутся в плен, либо найдут свое "последнее убежище под землей", заявил РИА Новости министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.Дудаев ранее сообщил РИА Новости, что чеченские бойцы в зоне проведения спецоперации уже знают о создании нового подразделения "Азова" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) в Харькове и, если поступит приказ, готовы "снести" его "с огромным аппетитом"."Нет никакой перспективы ни у каких нацистских подразделений. Какое бы название они себе ни брали, их ждет одна участь - или они сдаются в плен, понимают и признают свою ошибки, или они находят свое последнее убежище под землей", - заявил Дудаев.Он добавил, что никакого другого компромисса чеченские бойцы под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова не оставляют "нацистам, сатанистам и шайтанам", которые убивают детей и пожилых людей."Я желаю всем жителям нашей братской страны, всем славянам и украинцам не идти на поводу киевской хунты, не становиться в ряды последователей нацистов, последователей сатанизма, не совершать преступления против своего народа и выполнить условия президента РФ Владимира Владимировича Путина, поскольку он беспокоится больше об украинском народе, чем эти клоуны и шоумены, которые там сегодня оказались в руководстве", - заключил Дудаев.
https://ria.ru/20220530/donbass-1791774353.html
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в мире, харьков, рамзан кадыров, россия, ситуация в днр и лнр
Министр печати Чечни призвал нацистские подразделения на Украине сдаться
Министр печати Чечни Дудаев: националисты на Украине должны признать ошибки и сдаться
ГРОЗНЫЙ, 30 мая - РИА Новости. Нацистские подразделения на Украине либо признают свои ошибки и сдадутся в плен, либо найдут свое "последнее убежище под землей", заявил РИА Новости министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Дудаев ранее сообщил РИА Новости, что чеченские бойцы в зоне проведения спецоперации уже знают о создании нового подразделения "Азова" (против бойцов которого в РФ
возбуждено уголовное дело) в Харькове
и, если поступит приказ, готовы "снести" его "с огромным аппетитом".
"Нет никакой перспективы ни у каких нацистских подразделений. Какое бы название они себе ни брали, их ждет одна участь - или они сдаются в плен, понимают и признают свою ошибки, или они находят свое последнее убежище под землей", - заявил Дудаев.
Он добавил, что никакого другого компромисса чеченские бойцы под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова
не оставляют "нацистам, сатанистам и шайтанам", которые убивают детей и пожилых людей.
"Я желаю всем жителям нашей братской страны, всем славянам и украинцам не идти на поводу киевской хунты, не становиться в ряды последователей нацистов, последователей сатанизма, не совершать преступления против своего народа и выполнить условия президента РФ Владимира Владимировича Путина, поскольку он беспокоится больше об украинском народе, чем эти клоуны и шоумены, которые там сегодня оказались в руководстве", - заключил Дудаев.