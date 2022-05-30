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Кива заявил о готовящейся на Украине операции по задержанию политиков - РИА Новости, 30.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/ukraina-1791831086.html
Кива заявил о готовящейся на Украине операции по задержанию политиков
Кива заявил о готовящейся на Украине операции по задержанию политиков - РИА Новости, 30.05.2022
Кива заявил о готовящейся на Украине операции по задержанию политиков
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что в ближайшие дни на Украине пройдет спецоперация СБ Украины с задержанием известных политиков и... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:09
2022-05-30T18:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
илья кива
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что в ближайшие дни на Украине пройдет спецоперация СБ Украины с задержанием известных политиков и приближенных к ним людей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, верховная рада украины, илья кива, ситуация в днр и лнр
18:09 30.05.2022
 
Кива заявил о готовящейся на Украине операции по задержанию политиков

Экс-депутат Рады Кива заявил о готовящейся на Украине операции по задержанию политиков

© Фото : @kivailyaИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Фото : @kivailya
Илья Кива. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что в ближайшие дни на Украине пройдет спецоперация СБ Украины с задержанием известных политиков и приближенных к ним людей.

"Как сообщили мне из офиса президента Зеленского, в течении пары дней произойдет яркая спецоперация по пресечению государственного переворота и арест сотрудниками СБУ известных политиков и их приближенных… Ее цель сегодня - отвлечь внимание общества от окончательной потери Луганской области и тысяч новых жертв, и пленных солдат ВСУ", - написал Кива в Telegram-канале.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныИлья КиваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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