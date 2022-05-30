https://ria.ru/20220530/ukraina-1791715137.html
Польша хочет присоединить Украину к МЭА
Польша хочет присоединить Украину к МЭА - РИА Новости, 30.05.2022
Польша хочет присоединить Украину к МЭА
Польша хочет присоединить Украину к Международному энергетическому агентству (IEA), заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в интервью... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:48
2022-05-30T12:48
2022-05-30T12:48
в мире
украина
польша
москва
международное энергетическое агентство
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ВАРШАВА, 30 мая – РИА Новости. Польша хочет присоединить Украину к Международному энергетическому агентству (IEA), заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в интервью изданию BiznesAlert."Польша хочет ввести Украину в Международное энергетическое агентство на ближайшей встрече в Париже", - сказала Москва. "Для начала мы хотели бы сделать ее наблюдателем. У нас уже есть поддержка главы Агентства", - добавила она.Польский министр заявила, что Польша и Украина ведут работу над синхронизацией своих энергетических систем и готовятся к импорту электроэнергии с Украины в Польшу."У нас есть соединение Хмельницкий-Жешув, которое в настоящее время не используется. Нас это интересует, как и украинскую сторону. Мы говорим о продаже электроэнергии с Украины в Польшу, которая поддержит нашу стабильность и позволит им использовать уже проводимую синхронизацию", - сказала Москва.
https://ria.ru/20220529/polsha-1791496570.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, москва, международное энергетическое агентство
Польша хочет присоединить Украину к МЭА
Министра климата Польши Москва заявила, что страна хочет присоединить Украину к МЭА