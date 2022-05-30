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Польша хочет присоединить Украину к МЭА - РИА Новости, 30.05.2022
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Польша хочет присоединить Украину к МЭА
Польша хочет присоединить Украину к МЭА - РИА Новости, 30.05.2022
Польша хочет присоединить Украину к МЭА
Польша хочет присоединить Украину к Международному энергетическому агентству (IEA), заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в интервью... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:48
2022-05-30T12:48
в мире
украина
польша
москва
международное энергетическое агентство
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ВАРШАВА, 30 мая – РИА Новости. Польша хочет присоединить Украину к Международному энергетическому агентству (IEA), заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в интервью изданию BiznesAlert."Польша хочет ввести Украину в Международное энергетическое агентство на ближайшей встрече в Париже", - сказала Москва. "Для начала мы хотели бы сделать ее наблюдателем. У нас уже есть поддержка главы Агентства", - добавила она.Польский министр заявила, что Польша и Украина ведут работу над синхронизацией своих энергетических систем и готовятся к импорту электроэнергии с Украины в Польшу."У нас есть соединение Хмельницкий-Жешув, которое в настоящее время не используется. Нас это интересует, как и украинскую сторону. Мы говорим о продаже электроэнергии с Украины в Польшу, которая поддержит нашу стабильность и позволит им использовать уже проводимую синхронизацию", - сказала Москва.
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в мире, украина, польша, москва, международное энергетическое агентство
12:48 30.05.2022
 
Польша хочет присоединить Украину к МЭА

Министра климата Польши Москва заявила, что страна хочет присоединить Украину к МЭА

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВАРШАВА, 30 мая – РИА Новости. Польша хочет присоединить Украину к Международному энергетическому агентству (IEA), заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в интервью изданию BiznesAlert.
"Польша хочет ввести Украину в Международное энергетическое агентство на ближайшей встрече в Париже", - сказала Москва. "Для начала мы хотели бы сделать ее наблюдателем. У нас уже есть поддержка главы Агентства", - добавила она.
Польский министр заявила, что Польша и Украина ведут работу над синхронизацией своих энергетических систем и готовятся к импорту электроэнергии с Украины в Польшу.
"У нас есть соединение Хмельницкий-Жешув, которое в настоящее время не используется. Нас это интересует, как и украинскую сторону. Мы говорим о продаже электроэнергии с Украины в Польшу, которая поддержит нашу стабильность и позволит им использовать уже проводимую синхронизацию", - сказала Москва.
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