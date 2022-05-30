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Пленный украинский военный инженер рассказал, как его сделали танкистом - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/ukraina-1791709175.html
Пленный украинский военный инженер рассказал, как его сделали танкистом
Пленный украинский военный инженер рассказал, как его сделали танкистом - РИА Новости, 30.05.2022
Пленный украинский военный инженер рассказал, как его сделали танкистом
Пленный украинский военный инженер Владислав Богданчук рассказал, что его заставили сесть в танк, а после того как танк подорвали – неделю прятался в лесу,... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:42
2022-05-30T15:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепр (город)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пленный украинский военный инженер Владислав Богданчук рассказал, что его заставили сесть в танк, а после того как танк подорвали – неделю прятался в лесу, соответствующее видео предоставило Минобороны России."Я был из взвода технического обеспечения. Когда мы были в Днепре, у нас было построение, отбирали танкистов. Мне сказали, что я буду танкистом, а я никогда не был танкистом. Мне сказали: сядешь в танк, захочешь жить – научишься стрелять. Дали два раза только стрельнуть, и все", - поведал он.Танк Богданчука был подорван, однако ему удалось выбраться. Прежде чем сдаться в плен, он семь дней прятался в лесной посадке, опасаясь встречи с российскими военными."Когда я попал к русским в плен, они меня напоили, накормили, обращались со мной хорошо", - добавил он и призвал украинских военных сложить оружие.
https://ria.ru/20220528/ukraina-1791382877.html
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в мире, украина, днепр (город)
15:42 30.05.2022
 
Пленный украинский военный инженер рассказал, как его сделали танкистом

Украинский пленный Богданчук рассказал, как его, инженера, сделали танкистом

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазбитый танк ВСУ на освобожденной территории Донецкой области
Разбитый танк ВСУ на освобожденной территории Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разбитый танк ВСУ на освобожденной территории Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пленный украинский военный инженер Владислав Богданчук рассказал, что его заставили сесть в танк, а после того как танк подорвали – неделю прятался в лесу, соответствующее видео предоставило Минобороны России.
"Я был из взвода технического обеспечения. Когда мы были в Днепре, у нас было построение, отбирали танкистов. Мне сказали, что я буду танкистом, а я никогда не был танкистом. Мне сказали: сядешь в танк, захочешь жить – научишься стрелять. Дали два раза только стрельнуть, и все", - поведал он.
Танк Богданчука был подорван, однако ему удалось выбраться. Прежде чем сдаться в плен, он семь дней прятался в лесной посадке, опасаясь встречи с российскими военными.
"Когда я попал к русским в плен, они меня напоили, накормили, обращались со мной хорошо", - добавил он и призвал украинских военных сложить оружие.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 12:16Специальная военная операция на Украине
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