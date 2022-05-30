https://ria.ru/20220530/ukraina-1791709175.html

Пленный украинский военный инженер рассказал, как его сделали танкистом

Пленный украинский военный инженер рассказал, как его сделали танкистом - РИА Новости, 30.05.2022

Пленный украинский военный инженер рассказал, как его сделали танкистом

Пленный украинский военный инженер Владислав Богданчук рассказал, что его заставили сесть в танк, а после того как танк подорвали – неделю прятался в лесу,... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T15:42

2022-05-30T15:42

2022-05-30T15:42

специальная военная операция на украине

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днепр (город)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пленный украинский военный инженер Владислав Богданчук рассказал, что его заставили сесть в танк, а после того как танк подорвали – неделю прятался в лесу, соответствующее видео предоставило Минобороны России."Я был из взвода технического обеспечения. Когда мы были в Днепре, у нас было построение, отбирали танкистов. Мне сказали, что я буду танкистом, а я никогда не был танкистом. Мне сказали: сядешь в танк, захочешь жить – научишься стрелять. Дали два раза только стрельнуть, и все", - поведал он.Танк Богданчука был подорван, однако ему удалось выбраться. Прежде чем сдаться в плен, он семь дней прятался в лесной посадке, опасаясь встречи с российскими военными."Когда я попал к русским в плен, они меня напоили, накормили, обращались со мной хорошо", - добавил он и призвал украинских военных сложить оружие.

https://ria.ru/20220528/ukraina-1791382877.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, днепр (город)